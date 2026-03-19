Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Историк Алфьоров рассказал, какие настоящие фамилии носили известные украинские гетманы и как появились их имена и псевдонимы, известные большинству украинцев.

Казацкие гетманы — историк раскрыл настоящие фамилии гетманов

За фамилиями многих гетманов Украины скрываются интересные истории и неожиданные факты. Часто мы привыкли называть их по прозвищам или псевдонимам, забывая о настоящих родовых именах. Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал о том, как на самом деле звучали фамилии легендарных руководителей Запорожской Сечи и гетманов Украины.

Настоящая фамилия Байды Вишневецкого

"Начнем с Байды, который в Царьграде на рыночке пил медовуху, как поется в народной песне. На самом деле имя Байды — основателя Запорожской Сечи, Дмитрия Ивановича — князь Вишневецкий", — сказал Алферов.

Таким образом, известный нам Байда на самом деле имел аристократическое происхождение, и его настоящее имя звучало совсем иначе, чем в песнях.

Какова настоящая фамилия Конашевича-Сагайдачного

Еще один яркий пример – Петр Сагайдачный. Часто его называют Петром Конашевичем-Сагайдачным, но историк объясняет, что это не совсем так.

"Он не Петр Конашевич Сагайдачный. Это не двойная фамилия. Он Петр Кононович. Его отец Конон, Конаш. Поэтому он Конашевич по отчеству. А Сагайдачный – это не его фамилия. Это на самом деле его позывной (псевдоним). А настоящая фамилия Петра Конашевича-Сагайдачного – Попель", – отметил историк.

Какова была настоящая фамилия Мазепы

Иван Мазепа также имел другое родовое имя.

"Родовое имя Мазепы, владевшего имением Колядин, называлось Мазепы Колядинские", – указал глава ИНП.

Не менее интересен случай гетмана Павла Тетери.

"Тетери – это тоже его позывной. Его фамилия изначально Мошковский. Он – Павел Мошковский", – подчеркнул историк.

Еще один пример – Демьян Многогришный.

"Многогришный — это тоже термин, которым его обозначали. А на самом деле на всех универсалах он подписывается Демьян Игнатович", — уточнил Алферов.

Происхождение фамилии Самойлович

Некоторые гетманы получали прозвища по отцовскому имени или профессии отца. Так, Иван Самойлович на самом деле был Мануйловичем.

"Иван Самойлович и, очевидно, его фамилия, ну, по крайней мере, у меня есть такая догадка, была Мануйлович. Точнее, это имя его деда, которое закрепилось в его фамилии", – пояснил Алферов.

Павел Бут, известный своим восстанием 1638 года, имел настоящую фамилию Михнович.

Настоящая фамилия гетмана Апостола

Гетман Даниил Апостол тоже имел интересные родовые связи.

"Или, например, гетман Даниил Апостол. Апостолы (они стали, – ред.) уже здесь, в Украине. До этого они, выйдя из Молдовы, были катаржи. Это одна из версий, что они принадлежали к аристократическому молдавскому роду. Но если они не выходили из Молдовы, по другой версии, это был род, связанный с Полтавщиной, то у них была фамилия цари", – пояснил Алферов.

Как появилась фамилия гетмана Разумовского

Последний гетман Украины, Кирилл Разумовский, тоже изменил свою фамилию, подчеркнув благородное происхождение.

"Их первоначальная фамилия – Розумы, казаки Розумы, но, облагородив свое происхождение, они добавили вот это "вский", – рассказал историк.

Почему это важно

По словам Александра Алфёрова, знать настоящие фамилии гетманов – это дело историков, а для украинцев важно помнить своих предков и тех, кто боролся за независимость и государственность:

"Знать оригинальные фамилии наших гетманов – это, безусловно, дело историков. А дело украинцев – помнить о наших предках и, в том числе, вспоминать наших гетманов, которые боролись за нашу", – подытожил он.

Вам также может быть интересно:

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

