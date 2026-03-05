Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Историк объясняет, что три богатыря были "русскими" по принадлежности к государству Руси, а по идентичности — русинами, предками современных украинцев.

Три богатыря - какая была национальность у трех богатырей / Коллаж: Главред, фото: картинка Васнецова "Богатыри" (wikimedia), скриншот из м/ф "Три богатыря"

О чем идет речь в материале:

Кто такие русины

Какое происхождение у богатырей Руси

Были ли богатыри украинцами

Легендарные герои славянского эпоса Добрыня Никитич, Илья Муромец и Олекса Попович традиционно считаются "русскими". Однако в этой формулировке есть важный нюанс, который часто неправильно трактуют в современном понимании национальности. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил , кем на самом деле были знаменитые богатыри и что означало слово "русский" в средневековые времена.

Главред выяснил, существовали ли три богатыря и кем они были.

Почему богатырей называют "русскими"

По словам историка, в древних источниках богатыри действительно называются русскими, однако это не означает современной национальной принадлежности.

Впрочем, Алферов подчеркивает, что здесь важно понимать языковое значение слова.

"Слово "русский" — это прилагательное. Это самостоятельная часть речи, которая выражает признак и отвечает на вопрос "какой", "чей", то есть русский князь, русский митрополит", — указал он.

Смотрите видео о том, кем были три богатыря:

То есть речь идет не о национальности в современном смысле, а о принадлежности к государству или территории Руси.

Что означало слово "русский" в Средневековье

Историк объясняет, что прилагательное "русский" могло применяться к людям разного происхождения, которые служили или жили на территории Руси.

"Киевский митрополит — это всегда русский митрополит. И русский богатырь. Но какая национальность у русского митрополита? Если русский митрополит, например, Никифор, он был греком, то он грек по идентичности, а митрополит — русский", — говорится в видео.

То есть в таком случае слово "русский" описывало статус или место служения, а не этническое происхождение.

Кто такие русины и какое отношение они имеют к богатырям

Как объясняет Алферов, в случае с известными богатырями ситуация несколько иная.

"Если это Добрыня Никитич, Илья Муромец и Олекса Попович, которые были русинами, то есть происходили конкретно, принадлежали к Руси, то их идентичность была русинской", — пояснил он.

Историк подчеркивает, что понятие "русины" имеет четкое историческое значение.

"Русинами называли кого? Кто себя назвал русинами? Украинцы. В некоторых регионах до 18-го, а в некоторых регионах до 20-го века включительно", - отметил историк.

Именно это название использовалось задолго до распространения современного этнонима "украинцы".

Почему название "русины" исчезло

По словам историка, в разные исторические периоды названия народов могут меняться. Подобные процессы происходили и в других странах.

Альферов объясняет, что название "русины" постепенно было вытеснено более новым — "украинцы". В истории Европы такие изменения не являются редкостью.

Он приводит пример с Румынией, где до XIX века существовали отдельные земли Волощина и Молдова, а после их объединения возникло новое государство — Румыния, и соответственно изменилось название народа.

Можно ли называть трех богатырей украинскими

Учитывая историческую идентичность, Алферов делает интересный вывод о происхождении легендарных героев.

"Три богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич, Олекса Попович — это русские богатыри, богатыри Руси. Но по идентичности они были русинами". Итак, сегодня можно успешно говорить о том, что это именно те люди, которые были украинскими богатырями", — резюмировал глава Института национальной памяти.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

