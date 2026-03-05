Укр
Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюанс

Юрий Берендий
5 марта 2026, 18:40
Историк объясняет, что три богатыря были "русскими" по принадлежности к государству Руси, а по идентичности — русинами, предками современных украинцев.
Какая была национальность у
Три богатыря - какая была национальность у трех богатырей

Легендарные герои славянского эпоса Добрыня Никитич, Илья Муромец и Олекса Попович традиционно считаются "русскими". Однако в этой формулировке есть важный нюанс, который часто неправильно трактуют в современном понимании национальности. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил , кем на самом деле были знаменитые богатыри и что означало слово "русский" в средневековые времена.

Главред выяснил, существовали ли три богатыря и кем они были.

Почему богатырей называют "русскими"

По словам историка, в древних источниках богатыри действительно называются русскими, однако это не означает современной национальной принадлежности.

Впрочем, Алферов подчеркивает, что здесь важно понимать языковое значение слова.

"Слово "русский" — это прилагательное. Это самостоятельная часть речи, которая выражает признак и отвечает на вопрос "какой", "чей", то есть русский князь, русский митрополит", — указал он.

То есть речь идет не о национальности в современном смысле, а о принадлежности к государству или территории Руси.

Что означало слово "русский" в Средневековье

Историк объясняет, что прилагательное "русский" могло применяться к людям разного происхождения, которые служили или жили на территории Руси.

"Киевский митрополит — это всегда русский митрополит. И русский богатырь. Но какая национальность у русского митрополита? Если русский митрополит, например, Никифор, он был греком, то он грек по идентичности, а митрополит — русский", — говорится в видео.

То есть в таком случае слово "русский" описывало статус или место служения, а не этническое происхождение.

Кто такие русины и какое отношение они имеют к богатырям

Как объясняет Алферов, в случае с известными богатырями ситуация несколько иная.

"Если это Добрыня Никитич, Илья Муромец и Олекса Попович, которые были русинами, то есть происходили конкретно, принадлежали к Руси, то их идентичность была русинской", — пояснил он.

Историк подчеркивает, что понятие "русины" имеет четкое историческое значение.

"Русинами называли кого? Кто себя назвал русинами? Украинцы. В некоторых регионах до 18-го, а в некоторых регионах до 20-го века включительно", - отметил историк.

Именно это название использовалось задолго до распространения современного этнонима "украинцы".

Почему название "русины" исчезло

По словам историка, в разные исторические периоды названия народов могут меняться. Подобные процессы происходили и в других странах.

Альферов объясняет, что название "русины" постепенно было вытеснено более новым — "украинцы". В истории Европы такие изменения не являются редкостью.

Он приводит пример с Румынией, где до XIX века существовали отдельные земли Волощина и Молдова, а после их объединения возникло новое государство — Румыния, и соответственно изменилось название народа.

Можно ли называть трех богатырей украинскими

Учитывая историческую идентичность, Алферов делает интересный вывод о происхождении легендарных героев.

"Три богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич, Олекса Попович — это русские богатыри, богатыри Руси. Но по идентичности они были русинами". Итак, сегодня можно успешно говорить о том, что это именно те люди, которые были украинскими богатырями", — резюмировал глава Института национальной памяти.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

История Украины Александр Алферов
Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецептВидео

14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

