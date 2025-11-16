Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

О чем говорится в материале:
- Когда была образована Киевская Русь
- Что было до Киевской Руси
- Когда впервые упоминается Киевская Русь
Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов обнародовал малоизвестные факты, которые в корне меняют представление о ранней истории Руси и ее роли в мировой истории, в частности относительно войны русов в Испании в IX веке. Об этом он рассказал в видео на YouTube.
Главред выяснил, когда возникла Русь и что пыталась скрыть Москва.
Русы в Испании: что скрывали российские историки
Алферов напоминает об уникальном свидетельстве арабского историка и путешественника Аль-Якуби, который задокументировал нападение русов на Пиренейский полуостров.
"В Андалусии есть город, называемый Севилья... В 844 году к этой реке... вошли язычники, которые называются Ар-Рус. Они грабили, жгли и убивали", - указал он.
Этот факт долгое время игнорировался в российской историографии. Напомним, Москва традиционно связывает происхождение Руси с варягами и пытается свести украинскую историю только к "придатку" скандинавской.
Почему Москва отрицает участие русов в походах IX века - кто является основателем Киевской Руси
Алферов объясняет, что российские исследователи отказываются признавать присутствие русов в Испании, пытаясь приписать этот поход викингам.
"Российские ученые говорят, что это были викинги. Действительно, где же русам из Киева взяться в Испании? Кто угодно, только не мы", - сказал историк.
Смотрите видео о том, в каком году было первое упоминание о Руси:
Причина такого упрямства - в удобной для Кремля концепции, что Русь начинается только с "путинского Рюрика" в 860-х годах.
Но исторические факты свидетельствуют об обратном.
Русь существовала раньше, чем появился "русский Рюрик" - когда было первое упоминание о Киевской Руси
Алферов отмечает, что первое зафиксированное упоминание о Руси значительно древнее, чем это признает российская школа истории.
"Первое упоминание, мы должны помнить, о Руси нам известно от 839-го года", - говорится в видео.
И именно это ставит под сомнение всю российскую имперскую модель происхождения Руси.
Алферов подчеркивает, что нападение русов в 844 году произошло всего через пять лет после первого зафиксированного упоминания о них.
"То есть за 5 лет до нападения Руси на Испанию тогда еще мусульманскую", - указал он.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
