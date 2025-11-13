В центре Киева нашли одно из древнейших изображений дьявола - как он выглядел

Историки обнаружили одно из древнейших в мире изображений дьявола, которое раскрывает уникальное видение добра и зла в украинской культуре XI века.

https://glavred.info/culture/v-centre-kieva-nashli-odno-iz-drevneyshih-izobrazheniy-dyavola-kak-on-vyglyadel-10715129.html Ссылка скопирована

Как выглядит дьявол - в центре Киева нашли изображение дьявола 11 века / Коллаж: Главред, фото: Софийский музей/Facebook, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Чем уникальна София Киевская

Как выглядит настоящий дьявол

Как выглядели дьяволы раньше

В сердце столицы, в стенах Софии Киевской, ученые обнаружили уникальное фресковое изображение XI века, которое считают одним из древнейших в Украине образов дьявола. Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Главред выяснил, каким раньше представляли дьявола и какие секреты скрывает София Киевская.

видео дня

Одно из первых изображений дьявола

Искусствовед Елена Грозовская в своем посте в Facebook рассказала, что фреска сохранилась в Софийском соборе еще с XI века.

"На этом фрагменте фрески XI века из Софийского собора - едва ли не самое древнее в истории украинского искусства изображение дьявола. Сброшенный с неба дьявол летит в бездну. Здесь "сатанинская" иконография еще не сформирована: животные атрибуты - причитающиеся нечистому рога, хвост, копыта - придут в искусство позже. А пока персонаж идентифицируется только через свое падение", - отметила Грозовская.

По ее словам, именно в этой фреске заложено будущее развитие украинской демонологии.

"В украинском фольклоре дьявол почти всегда комичен: он - пародия на Бога, имитация, неудачник, которого сообразительный казак может оставить в дураках. Если в русской традиции дьявол - это роковая, непреодолимая сила, то для нас он почти всегда лукавый бездарь. Разве не благодаря этой уверенности, что зло уязвимо, мы до сих пор держимся?", - указала Елена Грозовская.

Как выглядел дьявол в XI веке

По описанию Вячеслава Корниенко, который более 20 лет работает в заповеднике "София Киевская", изображение совсем не похоже на современные представления о нечистом.

"Там на фреске изображена большая гора, и у подножия этой горы вверх ногами летит этот синий голый человечек, который нам не очень напоминает само изображение, обычное нам, как изображающее дьявола. Он не имеет ни рогов, ни хвоста, просто такой человечек с огромными ягодицами, с коротенькими ... волосами, абсолютно голый", - рассказал заместитель генерального директора по научной работе заповедника "София Киевская".

Смотрите видео о том, что нашли в Софии Киевской:

Дьявол является лишь частью большего сюжета - борьбы архангела Михаила с темными силами.

"И поскольку архангел Михаил является главой небесного воинства, то именно он возглавил небесное воинство, когда дьявол встал против Бога. И на этой фреске изображен именно сюжет свержения сатаны с неба", - пояснил Корниенко.

Каким раньше видели дьявола - чем украинцы отличаются от россиян

Как отмечает Елена Грозовская, в христианской традиции дьявол когда-то был ангелом, который восстал против Бога. В искусстве XI века его изображали не грозным, а скорее забавным - чтобы показать, что зло не может победить добро.

"Это такое неполноценное создание. То есть зло, оно не такое мощное, как добро. Это, кстати, то, что отсутствует в российской культуре. Там обычно зло, оно такое тотальное и непреодолимое. А эта вера в то, что зло уязвимо, и что с ним надо и стоит бороться, и что его можно преодолеть, мне кажется, оно свойственно именно нашей украинской культуре", - отметила искусствовед.

Чем ценна София Киевская

Кроме фресок, София Киевская хранит более 7,5 тысяч исторических граффити, которые охватывают период от XI до XVIII века.

"Люди, к сожалению, очень мало знают о Софии, ее фресках, граффити и истории. А это настоящая энциклопедия нашего средневековья", - подчеркнула Грозовская.

Среди уникальных надписей - договор о купле-продаже имения возле современной Львовской площади, который датируют 1093 годом.

"Княгиня Всеволожа, как, я считаю, это вдова князя Всеволода Ярославича, приобрела это имение у другой женщины, которая названа в надписи "Княжна Баян". И заплатили за это 70 гривен. Это достаточно большая сумма. Здесь, чем он интересен, что мы видим двух женщин, одна из них свободно продает, другая свободно покупает недвижимость. Это могло произойти в 1093 году, то есть конец XI века. Это первый договор, связанный с недвижимостью нашего города", - отметил Корниенко.

Также в Софии обнаружено граффити о захоронении князя Ярослава Мудрого, сделанное 20 февраля 1054 года.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред