Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

Руслана Заклинская
20 декабря 2025, 20:41
Польские медиа сообщили, что Навроцкий подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления".
Встреча кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • Навроцкий подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"
  • Книга содержит свидетельства очевидцев Волынской трагедии
  • В Офисе президента Украины отрицают факт дарения книги

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил издание, посвященное Волынской трагедии, президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Варшаве 19 декабря. Об этом сообщило польское издание Gazeta.pl.

Встреча лидеров двух государств началась с торжественной церемонии с участием представителей МИД и Канцелярии президента Польши. После официальной части Зеленский и Навроцкий провели переговоры с глазу на глаз, которые длились значительно дольше, чем было предусмотрено протоколом.

Сам Кароль Навроцкий в своих соцсетях охарактеризовал разговор как "жесткий, но честный и партнерский". По его словам, стороны обсудили вопросы, которые имеют ключевое значение для обеих стран.

Внимание журналистов приковало фото из дворца, опубликованное Канцелярией польского президента. На снимке заметили два тома издания Института национальной памяти под названием "Документы Волынского преступления".

Издание вышло в 2023 году, когда Навроцкий возглавлял Институт нацпамяти Польши. Книга содержит свидетельства очевидцев событий на Волыни - одной из самых сложных страниц в общей истории Украины и Польши.

Реакция Офиса президента Украины

Несмотря на сообщения польской прессы, в Украине эту информацию отрицают. Как сообщает "Новости.LIVE" со ссылкой на источники в Офисе президента, факт дарения книги не соответствует действительности.

Собеседники издания подтвердили, что двухтомник действительно присутствовал в зале, где проходила встреча, однако Навроцкий не передавал его Зеленскому и украинская делегация эти книги не забирала.

Споры Польши и Украины относительно Волынской трагедии

Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда призвал к спокойному и конструктивному решению исторических противоречий между Киевом и Варшавой, в частности относительно событий на Волыни. Впоследствии Украина дала согласие на эксгумацию останков поляков в селе Пужники на Тернопольщине, которое полностью уничтожили вместе с его жителями в 1945 году.

Напомним, Польша рассматривает возможность передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на доступ к отдельным украинским беспилотным и ракетным технологиям. Переговоры продолжаются, окончательного решения пока нет, сообщили в Генштабе ВС Польши.

Также президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Министр по делам президента Польши Марцин Пшидач ранее сообщал, что возможен по меньшей мере короткий обмен мнениями между лидерами.

Как сообщал Главред, Польша допускает передачу Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидронные технологии. Президент Кароль Навроцкий 19 декабря заявил, что после решения формальностей такое решение возможно.

