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Украина дала добро на эксгумацию жертв Волынской трагедии: названо время и место

Алексей Тесля
13 января 2025, 18:29
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После исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить их память.
Монумент жертвам трагедии в Волынской области
Монумент жертвам трагедии в Волынской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, localhistory.org.ua

Важно:

  • Эксгумация останков поляков пройдет в селе Пужники на Тернопольщине
  • Останки будут исследованы польскими археологами и антропологами

Украина дала согласие на эксгумацию останков поляков в селе Пужники на Тернопольщине, которое было полностью уничтожено вместе с его жителями в 1945 году.

Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинской власти на эксгумацию останков из земли и проведение дальнейших исследований, сообщает RMF FM.

Отмечается, что эксгумация для установления личностей людей, будет проведена в апреле в яме возле бывшего кладбища.

По словам заместителя главы фонда "Свобода и демократия" Мацея Данцевиача, после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.

После исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте. По некоторым данным в Пужниках могли погибнуть около 80 человек.

Смотрите видео - что на самом деле произошло между поляками и украинцами:

Ранее Главред писал о том, что вопрос Волынской трагедии стал больше политическим, что привело к конфликту по поводу вопроса эксгумации жертв.

Напомним, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, возмутился из-за красно-черных флагов УПА на польских БТР Rosomak. При этом он использовал тему "исторической войны" ради порции дешевой популярности.

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Волынская трагедия

Волынская трагедия является одним из наиболее кровавых и конфликтных периодов в истории Украины. Этот период, который длился с 1943 по 1944 год, был известен массовыми насилиями и этническими чистками между украинцами и поляками, которые происходили на территории Волынской области.

Во время Волынской трагедии произошли массовые убийства. По разным оценкам, погибло от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Кроме того, были уничтожены многие села и города, подожжены дома, а людей подвергали насилию и жестоким этническим чисткам.

Волынская трагедия продолжалась летом 1943 года, когда конфликт достиг своего пика. Он оказал большое влияние на национально-этнические отношения в регионе и оставил глубокие шрамы в истории Украины и Польши.

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