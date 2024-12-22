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Флаги УПА на польской технике ВСУ: в "Азове" поставили на место главу МО Польши

Алексей Тесля
22 декабря 2024, 23:31обновлено 23 декабря, 00:03
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Польша не воспринимает реально угрозу поражения Украины в войне, говорит Роман Пономаренко.
Азов
В "Азове" ответили министру обороны Польши / Коллаж: Главред, фото: From-ua.com, скриншот

Важно:

  • Некоторые заявления в Польше поднимают градус неприятия Украины
  • Польша не воспринимает реально угрозу поражения Украины в войне

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Заявления некоторых польских должностных лиц только поднимает градус неприятия Украины в польском обществе, заявил офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Роман Пономаренко.

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В комментарии "24 каналу" он заявил, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, возмутившийся из-за красно-черных флагов УПА на польских БТР Rosomak, использовал тему "исторической войны" ради порции дешевой популярности.

Офицер "Азова" считает, что министр Косиняк Камыш продемонстрировал, что Польша не воспринимает реально угрозу поражения Украины в войне.

"Теоретическое украинское поражение в войне для них воспринимается не через тезис "Польша станет следующей жертвой России", а как возможность чужими руками убрать потенциального конкурента на роль регионального лидера", — отметил Пономаренко.

Украинский защитник говорит, что польский министр не акцентировал внимание на том, что техника с флагами УПА воюет на фронте и удерживает российских захватчиков как можно дальше, в частности, и от границы Польши.

Пономаренко добавил, что один из величайших антикоммунистов в истории Уинстон Черчилль не выражал своего возмущения тем, что во времена Второй мировой войны на британской военной технике, поставляемой в Советский Союз, рисовали советскую коммунистическую символику.

Ранее в Польше заявили о готовности сбивать российские ракеты. Польша будет сбивать над своей территорией российские ракеты при одном важном условии.

Как сообщал Главред, ранее в Польше объяснили отказ направлять войска в Украину. В Польше пообещали оказать Украине поддержку в другом виде.

Больше новостей:

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" – тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

В ходе АТО/ООС "Азов" также принимал участие в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь в ходе полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

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