Польша готова сбивать российские ракеты: в Минобороны раскрыли главное условие

Главное из материала:
- При каком условии Польша будет сбивать российские ракеты
- Польские F-16 готовы защищать территорию возле границы
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша готова сбивать над своей территорией российские ракеты. Однако это будет происходить при определенных условиях.
Польский министр отметил в интервью "Голосу Америки", что его страна очень часто приводит в готовность F-16 из-за ракетных ударов по территории Украины. Однако Польша будет сбивать над своей территорией российские ракеты при условии, если они будут представлять угрозу "для любого места в Польше или других стран-членов НАТО".
"Не было такого случая, когда бы ракета была нацелена на цель на польской территории, но да, на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию у границы," - заявил Косиняк-Камыш.
Он также считает, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии и Румынии, где часто замечают неизвестные дроны.
"Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники Америка, Британия, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты", - сказал министр.
В то же время Косиняк-Камыш напомнил, что когда речь идет о сбивании целей над украинским воздушным пространством, то нет ни одного решения НАТО по этому поводу.
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