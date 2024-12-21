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Польша готова сбивать российские ракеты: в Минобороны раскрыли главное условие

Юлия Закрепа
21 декабря 2024, 21:26
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Польша будет сбивать над своей территорией российские ракеты при одном важном условии.
Польша готова сбивать российские ракеты: в Минобороны раскрыли главное условие
Польша готова сбивать российские ракеты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Главное из материала:

  • При каком условии Польша будет сбивать российские ракеты
  • Польские F-16 готовы защищать территорию возле границы

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша готова сбивать над своей территорией российские ракеты. Однако это будет происходить при определенных условиях.

Польский министр отметил в интервью "Голосу Америки", что его страна очень часто приводит в готовность F-16 из-за ракетных ударов по территории Украины. Однако Польша будет сбивать над своей территорией российские ракеты при условии, если они будут представлять угрозу "для любого места в Польше или других стран-членов НАТО".

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"Не было такого случая, когда бы ракета была нацелена на цель на польской территории, но да, на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию у границы," - заявил Косиняк-Камыш.

Он также считает, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии и Румынии, где часто замечают неизвестные дроны.

"Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешув, который передается под охрану НАТО. Наши союзники Америка, Британия, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты", - сказал министр.

В то же время Косиняк-Камыш напомнил, что когда речь идет о сбивании целей над украинским воздушным пространством, то нет ни одного решения НАТО по этому поводу.

нато инфографика
Сколько страны НАТО тратят на оборону / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине - последние новости

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РФ массированно бьет по Украине ракетами и дронами. Аналитики ISW заявили, что Россия неоднократно атаковала украинскую инфраструктуру в течение осени и зимы с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году и провела масштабные удары по украинской инфраструктуре.

РФ готовит новый удар "Арешником". Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак назвал вероятную дату атаки по Украине и какие цели под угрозой. Россия может второй раз применить ракету "Арешник", хотя окончательной даты еще нет.

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