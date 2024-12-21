'Вертолеты уже в Украине': Польша подарила многоцелевые Ми-8 и Bell 412-HP

Коротко:
- Польша передала Украине три вертолета
- Ми-8 и Bell 412-HP будут использовать для обучения будущих пилотов
Польша передала Украине два вертолета Ми-8 и один Bell 412HP. Вертолеты будут использовать для обучения будущих украинских пилотов. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар и Государственное агентство стратегических резервов Польши.
"Вертолеты уже в Украине", - написал Боднар.видео дня
Польские вертолеты передали Харьковскому национальному университету внутренних дел. На них будут проводить учебные полеты и тренировки для курсантов.
"В сотрудничестве с Министерством внутренних дел и администрации и Агентством военного имущества, выполняя решение Министра внутренних дел и администрации, Государственное агентство стратегических резервов передало Украине в качестве помощи три вертолета из имущества полиции", - отметило Госагентство стратегических резервов Польши.
Bell 412-HP - это многоцелевой вертолет, разработанный американской компанией Bell Helicopter. Модель является модернизированной версией Bell 412 с улучшенными характеристиками, такими как четырехлопастный ротор и мощные двигатели. Вертолет используется для спасательных операций, перевозки грузов и пассажиров, а также для военных целей.
Ми-8 - универсальный многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро Миля. Первый полет Ми-8 состоялся в 1961 году, после чего он стал одним из самых массовых и наиболее распространенных вертолетов в мире.
Ми-8 используется для перевозки грузов, пассажиров, военных операций, медицинских эвакуаций и спасательных миссий. Этот вертолет известен своей надежностью, большой грузоподъемностью и способностью работать в сложных климатических условиях.
Самолеты для Украины - последние новости
Как сообщал Главред, Украина не получит обещанные бельгийские истребители F-16 до конца 2024 года из-за недостаточного количества подготовленных пилотов и дефицита запчастей. Министр обороны Бельгии Людвин Дедондер подтвердила, что поставки истребителей, запланированные на этот год, отложены.
Также Украина получит партию из трех самолетов Mirage 2000-5 от Франции в первом квартале 2025 года. Точное количество самолетов, которое планировалось поставить, еще не объявлено.
Кроме этого, Норвегия предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время переговоров с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом были достигнуты договоренности по усилению противовоздушной обороны, в частности через поставки истребителей F-16.
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Что за вертолет Ми-8?
Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".
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