Фюзеляж и крылья уже есть: Антонов рассказал, на сколько готов новый самолет 'Мрия'

Части самолета были изготовлены еще в 1990 году и за более чем 30 лет сохранились в хорошем состоянии, рассказал командир самолета.

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Строительство новой "Мрии" близится к завершению / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

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Новая "Мрия" готова на 70%.

Основные части самолета - фюзеляж и крылья - уже изготовлены видео дня

Новый самолет Ан-225 "Мрия", который должен стать заменой уничтоженному во время боев за аэропорт Гостомель, готов на 70%. Фюзеляж и крылья, которые являются основными частями, уже изготовлены. Об этом рассказал командир крупнейших транспортных самолетов "Мрия" и "Руслан" Дмитрий Антонов в эфире "КИЕВ24".

"Мрия" готова на 70%. То есть мы имеем фюзеляж и крыло - это основные части самолета и они самые дорогие", - сообщил командир.

По его словам, части новой "Мрии" были изготовлены еще в 1990 году. Их хранили более 30 лет после распада СССР и должны были использовать для другого самолета.

"Если бы не развал Союза, мы имели бы два самолета через несколько лет. Такой был план, но он не осуществился. Мы все эти 30 лет хранили второй самолет, он в хорошем состоянии. И возможно его построить. Нам надо его завершить - сделать 30% работы: оснастить новый самолет оборудованием", - пояснил Антонов.

Уничтожение "Мрии" и строительство нового самолета - что известно

Напомним, "Мрия" была самым большим и самым мощным самолетом в мире, но пострадала от российской агрессии. Самолет был уничтожен 27 февраля 2022 года во время боев за аэропорт Гостомель Киевской области.

Самолет, который был самым большим транспортным судном, находился на ремонте в аэропорту, когда российские войска атаковали Гостомель, поэтому не смог покинуть Украину. Впоследствии появились фото остатков украинского самолета "Мрия".

Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев сообщил, что для новой "Мрии" планируется использовать уцелевшие части, в частности хвостовую часть и двигатели. В Украине планируют создать новый, еще более мощный АН-225.

Как сообщал Главред, в ноябре 2022 года генеральный директор "Антонова" Евгений Гаврилов сообщил, что строительство нового самолета уже на 30% завершено, и он будет еще лучше предыдущего. Место строительства держится в секрете, а создание самолета стоит 500 млн евро.

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Что известно о самолете "Мрия"? Ан-225 "Мрия" (кодовое имя НАТО - "Казак" англ. Cossack) - сверхтяжелый транспортный самолет, созданный в 1988 году в СССР киевским КБ имени Антонова. До 2022 года Ан-225 был самым большим и самым мощным самолетом в мире. Главный конструктор - Виктор Толмачев. Самолет создавался для нужд советской космической программы: для транспортировки грузов, космического корабля "Буран" и компонентов ракетной системы "Энергия", пишет Википедия. В 2004 году Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннеса за его 240 рекордов. 27 февраля 2022 года Ан-225 был уничтожен россиянами в ангаре во время боев за аэропорт Гостомель.

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