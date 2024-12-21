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"Он сам поджег": в ТЦК выдали свою версию с "выкуриванием" мужчины из машины

Ангелина Подвысоцкая
21 декабря 2024, 22:07
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В ТЦК утверждают, что мужчина поджег газ, чтобы не дышать им в машине.
инцидент в Вышгороде
Скандал с сотрудниками ТЦК в Вышгороде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Несколько дней назад разгорелся жесткий скандал из-за видео с "выкуриванием" мужчины из собственной машины. В ТЦК выдали свою версию о том, что произошло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.

Там подтвердили, что люди в военной форме и полицейские действительно пытались открыть машину. Военнослужащий Вышгородского РТЦК с позывным "Бендер" во время патрулирования увидел, что полиция нуждается в помощи и решил им помочь.

Работники ТЦК хотели проверить учетные документы у мужчины.

видео дня

"Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег. Вы сами видели, какое там было пламя. Затем к данному лицу приехал знакомый и она (лицо - ред.) вышла из машины. Так, как он объяснял, он поджигал его, чтобы им не дышать газом", - утверждает "Бендер".

Инцидент с "выкуриванием" из авто - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 декабря в сети разлетелось скандальное видео. На нем в Вышгороде Киевской области полицейские и люди в военной форме пытались заставить мужчину выйти из машины для проверки военно-учетных данных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что такие действия противоречат закону и принципам службы в ВСУ. Известно, что проводится проверка и устанавливаются причастные к этой ситуации лица.

Кроме того, полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Там акцентировали на том, что работники полиции, зафиксированные на видео, несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевской области.

Вскоре водитель рассказал детали. Водитель категорически против того, чтобы в прессе называлась его фамилия.

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