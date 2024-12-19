Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машины

В Минобороны Украины обещают привлечь причастных к ответственности.

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Инцидент с ТЦК в Вышгороде / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Вышгороде Киевской области полицейские и люди в военной форме пытались вынудить мужчину выйти из машины для проверки военно-учетных данных. Скандальное видео разлетелось в Сети.

Сообщается, что мужчина якобы не хотел выходить из машины во время проверки военно-учетных данных. Тогда люди, похожие на сотрудников ТЦК и СП, вместе с правоохранителями начали пшикать слезоточивый газ прямо в машину через щели. В конце они совершили шокирующие действия. Один из мужчин поджег газ сразу после того, как распылил его.

Смотрите видео о скандальном случае в Вышгороде с сотрудниками ТЦК и полицейскими:

Инцидент с ТЦК в Вышгороде / фото: скриншот

Реакция Минобороны

В Министерстве обороны Украины отреагировали на этот инцидент и отметили, что такие действия противоречат закону и принципам службы в ВСУ. Ведомство проводит проверку и устанавливает причастных к этой ситуации лиц.

видео дня

Минобороны обещает привлечь к ответственности виновных.

"Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины. Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности. Спасибо гражданам за внимательность и сотрудничество", - говорится в сообщении.

Реакция Минобороны на инцидент с ТЦК в Вышгороде / фото: скриншот

Что говорят в полиции

Полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Там акцентировали на том, что работники полиции, зафиксированные на видео, несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевской области.

"По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Реакция полиции на инцидент в Вышгороде / фото: скриншот

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми. Они соответствуют принципу "Воюй или работай".

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский заявил, что на сегодня Украина не имеет потребности в мобилизации мужчин 18-25 лет.

Глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

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