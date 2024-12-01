Пройти ВВК можно будет без визита в ТЦК: в Минобороны сделали заявление

Реформу должны провести в три этапа и завершить в ноябре следующего года.

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Военнообязанные будут сами выбирать, в какой больнице проходить медосмотр - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что планирует Минобороны:

Чтобы пройти ВВК, не нужно будет идти в ТЦК

Военнообязанные будут выбирать больницы для медосмотра

Комиссии не будут знать, чьи данные они рассматривают

Министерство обороны и министерство здравоохранения готовят реформу, согласно которой военно-врачебную комиссию можно будет проходить без посещения ТЦК. Военнообязанный сам сможет выбрать больницу, где пройдет медосмотр.

Как сообщили в Минобороны, реформа будет реализовываться в три этапа и завершится в ноябре 2025 года. Проект реформы военное ведомство совместно с Минздравом уже представили.

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"Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные будут оттуда попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ)", - отметили в ведомстве.

ВВК без ТЦК: в чем суть реформы

Участники встречи, в рамках которой была представлена реформа, считают, что система ВВК, действующая в настоящий момент, имеет недостатки: таким образом, некоторые лица избегают военной службы без законных оснований, а на службу могут попасть граждане с серьезными заболеваниями.

Реформа направлена на разделение решения ВВК на два набора данных – медицинский и административный. Одни специалисты будут работать над медицинским освидетельствованием, а другие анализировать результаты медосмотров.

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Куда попадут данные из Электронной системы здравоохранения

Информация будет отправляться в медицинскую систему ВСУ, которую обновят. Создадут электронный кабинет ВВК. Военно-врачебная комиссия получит данные о военнообязанном, ознакомится с ними, и вынесет административное решение.

Комиссии получат анонимизированные данные

Данные будут анонимизированными и поступят на случайную комиссию. Члены комиссии не узнают, чьи данные рассматривают. Такой шаг должен стать предохранителем от манипуляций и злоупотреблений.

Также указано, что на каждом решении будет виден цифровой след: электронные подписи врача и сотрудника ВВК. Выводы комиссий будут сохранять, и это позволит упростить проверку деятельности военно-врачебных комиссий со стороны правоохранителей.

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Как сообщал Главред, в конце сентября в Минобороны предложили ввести военный учет онлайн и отменить прохождение ВВК при такой процедуре.

Военнообязанные сталкиваются с ситуацией, когда человек "годен" по комиссии, а в военные части – не берут. Как рассказала Главреду адвокат Лидия Карплюк, в таком случае нужно доказывать свою правоту для обоснования отказа от призыва.

Ограниченно годные должны пройти ВВК, считает начальник отделения воинского учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин. По его словам, крайний срок, когда нужно пройти комиссию – 5 февраля 2025 года.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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