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Пройти ВВК можно будет без визита в ТЦК: в Минобороны сделали заявление

Андрей Ганчук
1 декабря 2024, 09:06обновлено 1 декабря, 10:13
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Реформу должны провести в три этапа и завершить в ноябре следующего года.
ВЛК, ВВК, военкомат, медкомиссия
Военнообязанные будут сами выбирать, в какой больнице проходить медосмотр - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что планирует Минобороны:

  • Чтобы пройти ВВК, не нужно будет идти в ТЦК
  • Военнообязанные будут выбирать больницы для медосмотра
  • Комиссии не будут знать, чьи данные они рассматривают

Министерство обороны и министерство здравоохранения готовят реформу, согласно которой военно-врачебную комиссию можно будет проходить без посещения ТЦК. Военнообязанный сам сможет выбрать больницу, где пройдет медосмотр.

Как сообщили в Минобороны, реформа будет реализовываться в три этапа и завершится в ноябре 2025 года. Проект реформы военное ведомство совместно с Минздравом уже представили.

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"Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные будут оттуда попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ)", - отметили в ведомстве.

ВВК без ТЦК: в чем суть реформы

Участники встречи, в рамках которой была представлена реформа, считают, что система ВВК, действующая в настоящий момент, имеет недостатки: таким образом, некоторые лица избегают военной службы без законных оснований, а на службу могут попасть граждане с серьезными заболеваниями.

Реформа направлена на разделение решения ВВК на два набора данных – медицинский и административный. Одни специалисты будут работать над медицинским освидетельствованием, а другие анализировать результаты медосмотров.

мобилизация инфографика
Кратко про закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Куда попадут данные из Электронной системы здравоохранения

Информация будет отправляться в медицинскую систему ВСУ, которую обновят. Создадут электронный кабинет ВВК. Военно-врачебная комиссия получит данные о военнообязанном, ознакомится с ними, и вынесет административное решение.

Комиссии получат анонимизированные данные

Данные будут анонимизированными и поступят на случайную комиссию. Члены комиссии не узнают, чьи данные рассматривают. Такой шаг должен стать предохранителем от манипуляций и злоупотреблений.

Также указано, что на каждом решении будет виден цифровой след: электронные подписи врача и сотрудника ВВК. Выводы комиссий будут сохранять, и это позволит упростить проверку деятельности военно-врачебных комиссий со стороны правоохранителей.

Военно-врачебная комиссия в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, в конце сентября в Минобороны предложили ввести военный учет онлайн и отменить прохождение ВВК при такой процедуре.

Военнообязанные сталкиваются с ситуацией, когда человек "годен" по комиссии, а в военные части – не берут. Как рассказала Главреду адвокат Лидия Карплюк, в таком случае нужно доказывать свою правоту для обоснования отказа от призыва.

Ограниченно годные должны пройти ВВК, считает начальник отделения воинского учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин. По его словам, крайний срок, когда нужно пройти комиссию – 5 февраля 2025 года.

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ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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мобилизация в армию Минобороны Украины ТЦК и СП Военно-врачебная комиссия (ВВК)
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