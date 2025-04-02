Лимиты на карточные переводы: в Нацбанке сделали новое заявление

Нацбанк отменил лимит в 150 тысяч гривен на переводы между картами.

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Нацбанк отменил лимит в 150 тысяч гривен / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, bank.gov.ua

Кратко:

Теперь украинцы смогут переводить более 150 тысяч грн в месяц

Объем переводов между счетами физлиц снизился

С 1 апреля Нацбанк отменяет ограничения на P2P-переводы "с карты на карту" для физических лиц. Теперь украинцы смогут переводить более 150 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщается на сайте банка.

"Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов - физических лиц, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц", - сказано в сообщении. видео дня

Там отметили, что эти ограничения стимулировали наработки комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности. За время действия регуляторных ограничений:

принят и начал действовать закон, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;

разработан и подписан при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков и поставщики платежных услуг;

банки и небанковские поставщики платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;

со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и пресечению преступных схем.

Там также рассказали, что НБУ наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций.

"В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился в результате введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дропов, и внедрения меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась", - добавили в сообщении.

Тарифы в Украине - последние новости

Как писал Главред, с 1 апреля 2025 года для клиентов банка Ощадбанк изменятся тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт. Например, владельцам корпоративных карт придется платить за переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и терминалах - 0,5% от суммы +3 гривны.

А за безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам нужно будет заплатить 1% от суммы (минимальная комиссия банка составит 10 гривен, максимальная - не будет превышать 1000 гривен).

Национальный банк планирует сделать денежные переводы с карты на карту более прозрачными. Поэтому регулятор предложил финансовым учреждениям предоставлять клиентам более подробную информацию о получателях платежей, в частности их имена и реквизиты счета.

Также с 1 апреля оператор связи Vodafone будет предлагать бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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