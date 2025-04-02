Лимиты на карточные переводы: в Нацбанке сделали новое заявление

Кратко:
- Теперь украинцы смогут переводить более 150 тысяч грн в месяц
- Объем переводов между счетами физлиц снизился
С 1 апреля Нацбанк отменяет ограничения на P2P-переводы "с карты на карту" для физических лиц. Теперь украинцы смогут переводить более 150 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщается на сайте банка.
"Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов - физических лиц, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц", - сказано в сообщении.видео дня
Там отметили, что эти ограничения стимулировали наработки комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности. За время действия регуляторных ограничений:
- принят и начал действовать закон, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;
- разработан и подписан при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков и поставщики платежных услуг;
- банки и небанковские поставщики платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;
- со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и пресечению преступных схем.
Там также рассказали, что НБУ наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций.
"В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился в результате введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дропов, и внедрения меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась", - добавили в сообщении.
Тарифы в Украине - последние новости
Как писал Главред, с 1 апреля 2025 года для клиентов банка Ощадбанк изменятся тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт. Например, владельцам корпоративных карт придется платить за переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и терминалах - 0,5% от суммы +3 гривны.
А за безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам нужно будет заплатить 1% от суммы (минимальная комиссия банка составит 10 гривен, максимальная - не будет превышать 1000 гривен).
Национальный банк планирует сделать денежные переводы с карты на карту более прозрачными. Поэтому регулятор предложил финансовым учреждениям предоставлять клиентам более подробную информацию о получателях платежей, в частности их имена и реквизиты счета.
Также с 1 апреля оператор связи Vodafone будет предлагать бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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