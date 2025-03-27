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Комиссия вырастет: с 1 апреля владельцы карт одного банка будут платить больше

Мария Николишин
27 марта 2025, 11:45
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Наибольшие изменения коснутся владельцев корпоративных карт.
Комиссия вырастет: с 1 апреля владельцы карт одного банка будут платить больше
Повышение комиссии в банке / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • В Ощадбанке изменятся тарифы за обслуживание карт
  • За переводы средств будет комиссия 0,5% от суммы +3 гривны

С 1 апреля 2025 года для клиентов банка Ощадбанк изменятся тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт. Об этом заявили в пресс-службе Ощадбанка.

Там отметили, что владельцам корпоративных карт с 1 апреля придется платить:

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  • за информирование об остатке средств на счете в банкомате с использованием NFC-модуля или через контакт-центр банка (IVR, оператор, чат с оператором) - 5 гривен;
  • за получение справки об оборотах по счету - 150 гривен;
  • за смену ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или контакт-центр банка - 15 грн;
  • за подтверждение перевода с каждой операции с использованием платежной карты Маѕтегсагԁ/Visa, которая оспаривается клиентом и требует обращения банка в платежную систему - 900 гривен;
  • за переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и терминалах - 0,5% от суммы +3 гривны;
  • за безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам - 1% от суммы (минимальная комиссия банка составит 10 гривен, максимальная - не будет превышать 1000 гривен).

В то же время, для владельцев других карт подготовили следующие изменения:

  • за информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля придется заплатить 5 гривен;
  • выпуск и перевыпуск карт будет отражаться во всех карточных тарифах.

Тарифы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, с 1 апреля оператор связи Vodafone будет предлагать бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Кроме того, в Украине снова могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что цены повысят в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.

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