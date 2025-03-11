Платить придется вдвое больше: тарифы на воду в Украине возрастут

Предприятия, которые поставляют воду, нуждаются в дополнительных средствах для стабильного функционирования системы водоснабжения.

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Как вырастут тарифы на воду в этом году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Коммунальные тарифы в Украине растут

Тарифы на воду повысят в два этапа

В Украине снова могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что цены повысят в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает издание "На пенсии" со ссылкой на НКРЭКУ.

На сегодня тарифы на воду устанавливают местные органы власти, однако анализ данных Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, свидетельствует, что больше всего подорожание коснется жителей Киева, где традиционно самые высокие тарифы.

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По предварительным прогнозам, новые тарифы могут выглядеть так:

С 1 апреля 2025 года цена централизованного водоснабжения вырастет до 17,57 грн за кубометр (без НДС), а водоотведения - до 16,41 грн. Вместе с НДС общая стоимость достигнет 40,78 грн за кубометр.

С 1 июля 2025 года тарифы могут поднять еще раз: водоснабжение - до 21,42 грн за кубометр, а водоотвод - до 17,66 грн. Всего вместе с НДС потребители будут платить 46,90 грн за кубометр.

В НКРЭКУ объясняют, что пересмотр тарифов необходим, поскольку предприятия, которые поставляют воду, требуют дополнительных средств для стабильного функционирования системы водоснабжения.

Повышение коммунальных услуг в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, электроэнергия в Украине подорожает. В Yasno объяснили, кому из украинцев придется платить больше.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, ожидать ли повышения тарифов на свет. В то время как бизнес платит рыночную цену, ситуация для населения остается сложной.

Кроме этого, с апреля украинцы получат новую платежку за газ. Появились графики проведения проверок и расценки на апрель 2025 года.

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