Размер выплат вырастет до 5 тысяч грн: кому ждать особой надбавки к пенсии

В целом 629 тысяч пенсионеров определенной категории получат повышенные выплаты.

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Когда и как вырастут пенсии в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Когда работающие пенсионеры получат повышение выплат

Как индексация пенсий повлияет на кошелек пенсионеров

В марте 2025 года в Украине состоится индексация пенсий на 11,5%, однако работающих пенсионеров она не затронет - для них перерасчет выплат состоится в апреле. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Это будет касаться граждан, которые после последнего перерасчета наработали не менее 24 месяцев страхового стажа или же прошло два года с момента предыдущего перерасчета.

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Пример расчета пенсии:

Мужчина, который вышел на пенсию в 2023 году с 30 годами стажа и средней зарплатой 8 000 грн, получал бы примерно 4 800 грн пенсии.

Если в 2025 году его пенсия будет пересчитана с учетом 32 лет стажа и средней зарплаты 15 000 грн, то размер выплат может вырасти до 5 120 грн, что означает увеличение на 320 грн.

Всего 629 тысяч работающих пенсионеров в апреле получат повышенные выплаты.

В то же время это повышение не касается лиц, получающих пенсию за выслугу лет и еще не достигших 60-летнего возраста.

Индексация пенсий в Украине - последние новости

С 1 марта 2025 года, как сообщал Главред, в Украине произойдет ежегодное повышение пенсионных выплат, которое коснется более 10 миллионов пенсионеров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пенсии вырастут на 11,5%.

Индексация пенсий будет проведена с использованием коэффициента 1,10. Общая сумма, выделенная на пенсии в 2025 году, составит 908,2 миллиарда гривен.

Однако, не все пенсионеры получат повышение. По словам юриста Ивана Хомича, индексация не будет касаться тех, кто начал получать пенсию с 1 января 2025 года, а также тех, кому пенсия была назначена в период с 2021 по 2024 годы.

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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