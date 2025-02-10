Индексация пенсий в Украине: известно, как вырастут выплаты

Повышение пенсий будет базироваться на двух показателях.

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Индексация пенсий / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине будут проводить индексацию пенсий

Индексацию будут проводить с коэффициентом 1,10

Перерасчет не предусмотрен для тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет

В Украине с 1 марта 2025 года запланирована индексация пенсий. Ожидается, что в результате выплаты должны вырасти на 10% от их текущего размера. Об этом говорится в проекте бюджета ПФУ.

В частности, в бюджете ПФУ учтено проведение перерасчета пенсий и ежемесячных страховых выплат в связи с индексацией. Индексацию будут проводить с коэффициентом 1,10. Общий объем расходов Пенсионного фонда на 2025 год составит 908,2 миллиарда гривен.

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Отмечается, что индексация направлена на осовременивание старых пенсий. Это означает, что перерасчет не предусмотрен для тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет.

Кроме того, некоторые пенсионеры могут не почувствовать изменений, ведь индексация касается только основной суммы пенсии, рассчитанной по формуле, без учета доплат и надбавок.

Повышение пенсий базируется на двух показателях:

50% - это уровень годовой инфляции;

50% - средний прирост заработной платы за последние три года.

Окончательные показатели индексации станут известными ближе к марту.

Выплаты пенсий - что известно

Как сообщал Главред, министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что уже в этом году может быть принято решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии.

Отмечается, что в будущем украинцы смогут получать на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь. При этом люди по собственному желанию смогут отчислять на накопительную пенсию больший процент от зарплаты.

В то же время, Минсоцполитики не предусматривает повышение налогов из-за накопительной пенсии. Украинцы сами смогут по собственному желанию платить дополнительный добровольный взнос.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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