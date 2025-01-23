Дональд Туск сообщил, что правительство рассмотрит предложение его политического соратника Рафала Тшасковского.

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В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Тшасковский, предложивший лишить выплат украинцев, баллотируется в президенты

Предложение Тшасковского рассмотрит правительство

В Польше рассмотрят идею лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициатива исходит от мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Об этом он написал в своей соцсети X.

Тшасковский, предложивший лишить выплат неработающих украинцев, баллотируется в президенты от правящей "Гражданской коалиции".

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"Мы не должны повторять ошибок западных стран, таких как Германия или Швеция, где помощь превратилась в стимул для приезда только ради социальных выплат. Для нас главное - обеспечить, чтобы каждый, кто ищет поддержки в Польше, способствовал укреплению нашей экономики", - заявил Тшасковский.

В свою очередь премьер-министр Дональд Туск в соцсети X сообщил, что правительство рассмотрит предложение его политического соратника.

"Предложение Рафала Тшасковского выплачивать [денежную помощь] только тем мигрантам, в том числе украинцам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, срочно рассмотрит правительство. Я за это", - написал Туск.

Переселенцы из Украины в Европе - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский издал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.

Фицо начал угрожать украинским беженцам в Словакии. Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и существенно сократить помощь украинским беженцам. Таким образом словацкая сторона намерена ответить на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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