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В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев

Виталий Кирсанов
23 января 2025, 23:55
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Дональд Туск сообщил, что правительство рассмотрит предложение его политического соратника Рафала Тшасковского.
Дональд Туск
В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Тшасковский, предложивший лишить выплат украинцев, баллотируется в президенты
  • Предложение Тшасковского рассмотрит правительство

В Польше рассмотрят идею лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициатива исходит от мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Об этом он написал в своей соцсети X.

Тшасковский, предложивший лишить выплат неработающих украинцев, баллотируется в президенты от правящей "Гражданской коалиции".

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"Мы не должны повторять ошибок западных стран, таких как Германия или Швеция, где помощь превратилась в стимул для приезда только ради социальных выплат. Для нас главное - обеспечить, чтобы каждый, кто ищет поддержки в Польше, способствовал укреплению нашей экономики", - заявил Тшасковский.

В свою очередь премьер-министр Дональд Туск в соцсети X сообщил, что правительство рассмотрит предложение его политического соратника.

"Предложение Рафала Тшасковского выплачивать [денежную помощь] только тем мигрантам, в том числе украинцам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, срочно рассмотрит правительство. Я за это", - написал Туск.

Переселенцы из Украины в Европе - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский издал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.

Фицо начал угрожать украинским беженцам в Словакии. Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и существенно сократить помощь украинским беженцам. Таким образом словацкая сторона намерена ответить на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Киев предлагает ЕС прекратить поддержку беженцев, чтобы вернуть их домой. Журналисты сообщили, что Киев предлагает странам Евросоюза прекратить поддержку беженцев, а также ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста, чтобы стимулировать их вернуться на родину.

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Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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