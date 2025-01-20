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Переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу: условие

Виталий Кирсанов
20 января 2025, 15:51
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Из-за сокращения украинского населения, государству нужна рабочая сила.
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов предлагает работу переселенцам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, minregion.gov.ua

Кратко:

  • Те, кто вернется в Украину, получат отсрочку от военной службы
  • Украинцы, которые хотят остаться в Германии, должны получать поддержку

Правительство Украины хочет поощрить переселенцев, которые живут в Германии, возвращаться на Родину. Таким образом в Берлине и других городах планируют создать так называемые "хабы единства", которые будут помогать беженцам искать работу и жилье, а также возможности получить образование, пишет Welt.

"Значительное количество украинцев серьезно рассматривают возможность возвращения на родину", - отметил министр национального единства Украины Алексей Чернышов во время своего визита в Берлин.

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По его словам, из-за сокращения украинского населения, государству нужна рабочая сила, а именно в производстве оружия, энергетическом секторе и восстановлении. Он отметил, что эти сектора являются "критическими". Поэтому, по его словам, те, кто вернется в Украину, получат отсрочку от военной службы, если будут работать в этих сферах.

"То есть, если вы работаете на электростанции, вас не призовут. У вас есть гарантия", - заверил Чернышов.

В то же время те украинцы, которые все же хотят остаться в Германии, также должны получать поддержку в "Центрах единства". К примеру, им должна предоставляться помощь в поиске работы или повышении профессиональной квалификации.

"Они не должны быть бременем для правительства", - добавил министр.

Переселенцы из Украины в Европе - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский издал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.

Фицо начал угрожать украинским беженцам в Словакии. Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и существенно сократить помощь украинским беженцам. Таким образом словацкая сторона намерена ответить на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Киев предлагает ЕС прекратить поддержку беженцев, чтобы вернуть их домой. Журналисты сообщили, что Киев предлагает странам Евросоюза прекратить поддержку беженцев, а также ограничить консульские услуги для мужчин призывного возраста, чтобы стимулировать их вернуться на родину.

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Кто такой Алексей Чернышов?

Алексей Чернышов - украинский государственный и политический деятель, предприниматель. Вице-премьер-министр Украины - Министр национального единства Украины с 3 декабря 2024 года, пишет Википедия.

Координировал реформу децентрализации, признанную Евросоюзом одной из самых успешных реформ в Украине, а также реформу государственного регулирования в строительстве, восстановил реформу корпоративного управления в Группе Нафтогаз. Имеет более 20 лет опыта работы в частном секторе экономики в Украине и за рубежом - в сферах финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ИТ.

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