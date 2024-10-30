Зеленский выдал заявление о беженцах, которые выехали за границу: что будет с ними

Владимир Зеленский рассказал, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи.

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Что будет с беженцами из Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина не будет давить на людей до возвращения в Украину

Президент призывает украинцев действовать за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство не будет давить на граждан, которые выехали за границу после начала полномасштабной войны, для их возвращения.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что Украина не может давить и побуждать людей к возвращению.

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"Я могу очень громко призывать наших украинцев, которые находятся за рубежом, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину", - сказал президент в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Он добавил, что у всех украинцев складывались разные ситуации. Многие граждане имели серьезные причины для выезда за границу. Речь идет, в частности, о пенсионерах, детях, семьях погибших военных и других.

Беженцы из Украины за границей - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Польша предлагает изменить систему помощи. На недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы социальная помощь для украинцев в Германии была направлена непосредственно в Украину.

Одна из стран ЕС ввела новые ограничения для украинских беженцев. Известно, что украинские беженцы могут получить временную защиту в соответствии с директивой, позволяющей им проживать и работать в странах ЕС. Однако в марте 2026 года срок действия этой директивы завершается.

Демограф Александр Гладун удивил неожиданным раскладом о беженцах из Украины. Он рассказал о том, что в странах Европы возможен так называемый двойной учет, обусловленный тем, что нашим гражданам разрешили свободно перемещаться по всем странам.

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