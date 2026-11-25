Армии РФ удалось расширить зону контроля на нескольких участках фронта.

https://glavred.info/front/armiya-rf-prodvinulas-v-dvuh-oblastyah-ukrainy-kakaya-seychas-situaciya-na-fronte-10815248.html Ссылка скопирована

Россияне продвинулись в Донецкой и Запорожской областях / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в среду, 25 ноября.

видео дня

Где продвинулся враг

По данным аналитиков, на Славянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Рай-Александровка Николаевской городской общины Краматорского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Рай-Александровки", - говорится в сообщении.

Враг продвинулся вблизи Рай-Александровки / Фото: DeepState

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Пологовском районе Запорожской области. Во вторник, 24 ноября, аналитики зафиксировали изменения на линии фронта вблизи населенных пунктов Воздвижевка и Белогорье.

Враг продвинулся вблизи Воздвижевки и Белогорья / Фото: DeepState

На какие города нацелились россияне - мнение эксперта

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.

По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.

"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что российские войска отказались от масштабных штурмов и перешли к тактике "пассивно-агрессивного наступления": небольшие пехотные группы оккупантов проникают через линию фронта как можно глубже, избегают огневого контакта и пытаются продержаться там как можно дольше. Главная цель - не столько контроль над территорией, сколько провокация контратак ВСУ, чтобы уничтожать украинских штурмовиков с помощью дронов. Об этом пишет OSINT-аналитик Monstas.

Напомним, ВСУ освободили 14 населенных пунктов и 204 кв. км на севере Харьковской области. Операция "Медвежья ловушка" сорвала планы страны-агрессора окружить украинские подразделения. Освобожденные территории расположены к северу и северо-востоку от Великого Бурлука.

По оценке ISW, российское командование планировало замкнуть кольцо вблизи села Приколотное. Подробности секретной операции ВСУ раскрыли аналитики и военные. Командир 475-го штурмового полка Александр Настенко отметил, что зачистка приграничных сел продолжается.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред