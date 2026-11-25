Вражеский беспилотник атаковал транспорт на трассе возле села Федоровка Чугуевского района, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Россия атаковала Харьковскую область - иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Харьковской области

Что произошло:

Дрон РФ атаковал рейсовый автобус возле Федоровки

Один человек погиб, ещё семеро - ранены

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь

Российская оккупационная армия атаковала дроном маршрутный автобус на трассе возле села Федоровка Чугуевского района в Харьковской области. В результате удара один человек погиб, еще семеро - получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Враг нанес удар дроном по маршрутному автобусу на трассе возле с. Федоровка Чугуевского района. В результате вражеского удара один человек погиб", - написал он.

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По словам главы области, ещё семь человек пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Синегубов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Тип беспилотника, маршрут автобуса и состояние раненых глава ОГА не уточнил.

FPV-дрон / Инфографика: Главред

Усилит ли Россия удары дронами зимой: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что Россия готовится к новой масштабной кампании ударов по Украине, меняет тактику атак и накапливает боекомплект.

"Даже то, что мы сейчас наблюдаем строительство новых пусковых площадок для дронов вокруг Украины, свидетельствует о том, что они готовятся вывести это на совершенно иной, системный уровень ударов", - подчеркнул эксперт.

Обстрелы Харьковской области - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 ноября российская армия нанесла авиационный удар по больнице в Немышлянском районе Харькова. В результате удара по медицинскому учреждению пострадали 73 человека. Среди них - пациенты, медики и жители соседних домов.

20 ноября оккупанты атаковали еще одну больницу, на этот раз в Шевченковском районе Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, в результате попадания дрона пострадали четыре человека. В здании выбито более 50 окон.

Также российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Во время атаки на многоэтажку пострадали 12 человек, среди них четверо детей. По информации Олега Синегубова, под завалами могли находиться люди.

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