Что произошло:
- Дрон РФ атаковал рейсовый автобус возле Федоровки
- Один человек погиб, ещё семеро - ранены
- Пострадавшим оказывают медицинскую помощь
Российская оккупационная армия атаковала дроном маршрутный автобус на трассе возле села Федоровка Чугуевского района в Харьковской области. В результате удара один человек погиб, еще семеро - получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
"Враг нанес удар дроном по маршрутному автобусу на трассе возле с. Федоровка Чугуевского района. В результате вражеского удара один человек погиб", - написал он.
По словам главы области, ещё семь человек пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Синегубов выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Тип беспилотника, маршрут автобуса и состояние раненых глава ОГА не уточнил.
Усилит ли Россия удары дронами зимой: мнение эксперта
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что Россия готовится к новой масштабной кампании ударов по Украине, меняет тактику атак и накапливает боекомплект.
"Даже то, что мы сейчас наблюдаем строительство новых пусковых площадок для дронов вокруг Украины, свидетельствует о том, что они готовятся вывести это на совершенно иной, системный уровень ударов", - подчеркнул эксперт.
Обстрелы Харьковской области - новости
Как сообщал Главред, в ночь на 3 ноября российская армия нанесла авиационный удар по больнице в Немышлянском районе Харькова. В результате удара по медицинскому учреждению пострадали 73 человека. Среди них - пациенты, медики и жители соседних домов.
20 ноября оккупанты атаковали еще одну больницу, на этот раз в Шевченковском районе Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, в результате попадания дрона пострадали четыре человека. В здании выбито более 50 окон.
Также российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Во время атаки на многоэтажку пострадали 12 человек, среди них четверо детей. По информации Олега Синегубова, под завалами могли находиться люди.
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