Кремль готовит новый этап атак на Украину: Коваленко — об угрозе ударов РФ зимой

Зима 2026-2027 годов станет серьезным испытанием для Украины, а РФ может одновременно усилить удары по энергетике и наступление на фронте, считает Коваленко.

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Россия в очередной раз попытается устроить "холодомор" в Украине - Коваленко / Коллаж: Главред

Массированная атака РФ на Киев и область в ночь на 20 августа продемонстрировала, какой может быть тактика россиян во время предстоящей кампании ударов зимой. Враг применил комбинированную атаку - баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В Киеве в результате обстрелов были погибшие и десятки пострадавших, повреждены жилые дома и другие гражданские объекты.

Россия уже готовится к новой масштабной кампании ударов по Украине зимой 2026–2027 годов и может сделать основными целями энергетическую и логистическую инфраструктуру. В то же время враг меняет тактику атак, расширяет пусковые площадки для дронов и накапливает боекомплект.

В интервью Главреду военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, какие регионы Украины окажутся под наибольшей угрозой, насколько тяжелой может быть ситуация с электроснабжением, почему именно Киев может стать одной из приоритетных целей РФ, чем россияне будут атаковать столицу, способна ли Украина ответить собственной баллистической ракетной техникой и может ли Россия одновременно с ударами по тылу начать новую зимнюю наступательную кампанию.

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Лавров заявил о значительно более жестких действиях России, а Минобороны РФ пригрозило Украине "заморозкой" зимой. Как вы считаете, о чем свидетельствует такая риторика? И можно ли говорить о том, что россияне уже сейчас активно готовятся к масштабной кампании ударов по украинской энергетике?

Россияне каждый год пытаются погрузить нас в блэкаут и так называемый "холодомор", как они это называют. Поэтому такие заявления и такая реакция как со стороны Министерства обороны РФ, так и их военных спикеров абсолютно не удивляют. Это было ожидаемо, и они действительно к этому готовятся.

Даже то, что мы сейчас наблюдаем строительство новых пусковых площадок для дронов вокруг Украины, говорит о том, что они готовятся вывести это на совершенно иной, системный уровень ударов. И, к сожалению, зима 2026–2027 годов станет серьезным испытанием для Украины.

Вы упомянули новые пусковые площадки. Как это вообще может выглядеть? Означает ли это, что россияне смогут активнее наносить удары, в частности по западным регионам Украины?

До западных регионов они могут дотянуться в первую очередь ракетным оружием. Если говорить о дронах, то они переходят преимущественно на дроны реактивного типа, поэтому вынуждены также расширять инфраструктуру. Там требуется катапульта другого типа, она по размерам отличается от классической стандартной. Ту же, что используется для поршневых дронов, использовать невозможно.

Но есть нюанс. Поршневой дрон летает на расстояние до 2200 километров. Поэтому до западного региона он долетит в любом случае, если его не перехватить. А реактивный летает примерно на 1000 километров. Соответственно, если его запускать, например, из Оренбургской или Белгородской области, он вряд ли долетит до западного региона. Больше вероятность, что его либо перехватят, либо ему не хватит топлива.

Именно поэтому они будут сосредоточиваться на Киеве, востоке, центре и юге Украины. Запад их будет интересовать меньше.

Почему именно эти регионы? Потому что из-за ударов предыдущих лет там может сложиться самая тяжелая ситуация с электроснабжением?

Да. Потому что годами именно по этим регионам наносились удары, и сама по себе энергетика там серьезно повреждена. Она не выдает того максимума, который необходим для того, чтобы круглосуточно и качественно обеспечивать население энергоресурсом.

Соответственно, добить ее таким образом будет проще. Здесь будут играть роль как расстояние для ударов, так и близость к самим пусковым площадкам. То есть они будут использовать то, что проще, то, что эффективнее разрушать. И будут концентрироваться именно на этих направлениях.

Если говорить о приоритетных целях, насколько они изменились по сравнению с прошлыми годами?

Я не думаю, что в этом году что-то кардинально изменится, за исключением того, что они разнообразят количество гражданских объектов для ударов.

То есть это уже не только энергоснабжение. Это и логистические узлы. Мы видим, что россияне довольно активно наносят удары по железной дороге, пытаются уничтожать наши локомотивы, поезда и так далее. То есть они могут еще более интенсивно сосредоточиться на логистике.

Ну и, помимо всего прочего, будут пытаться выводить из строя промышленные объекты. Если говорить отдельно о столице, то у Украины недостаточно средств для противодействия определенным типам ракет. И они также будут этим пользоваться, пока есть окно возможностей, чтобы максимально разрушить инфраструктуру и не только.

Насколько серьезной может быть ситуация в украинской энергетике, если Россия будет массово наносить такие удары и этой зимой?

Я могу привести пример прошлого года, когда в Одессе некоторые районы вообще оставались без света по две-три недели. И это был действительно серьезный блэкаут. Свет подавали примерно по два-три часа в сутки - и это в лучшем случае. А некоторые районы вообще оставались без света.

Поэтому удары в этом году точно не будут менее разрушительными, чем в прошлом. Мы также очень хорошо помним, какой кризис возник в Киеве после ударов со стороны Российской Федерации. Я не думаю, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году. Хотя все будет зависеть от того, как местные и центральные власти подготовились к этим событиям.

Если действительно в течение 2026 года на уровне городских администраций, областных военных администраций и даже на уровне центральной власти были сделаны соответствующие выводы и проведены подготовительные мероприятия к осенне-зимнему периоду, то, в принципе, мы сможем выдержать эти удары и это давление. Но я не знаю ответа на вопрос: готовы к этому или нет? Это покажет зима.

Чем именно Россия может наносить удары в этом году и насколько изменилась ее тактика? Например, по Киеву в последнее время активно применяется баллистика. Также, по данным разведки, Россия накопила много обычных, нереактивных "Шахедов". Как, по вашим прогнозам, будут происходить эти атаки?

Они будут, прежде всего, носить комбинированный характер, как и всегда. Но для каждого отдельно взятого региона, области, города, думаю, номенклатура все же будет отличаться.

Например, Киев и Киевская область в первую очередь будут страдать от ракет, которые трудно перехватить. Это та самая баллистика, гиперзвук, аэробаллистика и сверхзвуковые ракеты. Также, безусловно, почти во всех регионах будут стандартно использоваться "Шахеды". Разница только в том, будут ли они реактивными или поршневыми. Но я думаю, что поршневые "Шахеды" все же будут преобладать, потому что пока их производят гораздо больше, чем реактивных.

Обычно "Шахедами" и дронами-приманками будут перегружать наши системы ПВО, а после этого или одновременно с ними наносить основные ракетные удары.

В некоторых регионах будут использовать также КАБы, если мы не успеем решить эту проблему. А решить ее можно только уничтожением российской фронтовой авиации.

В некоторых регионах будут использовать другие типы ракетного вооружения - авиационные ракеты Х-59, Х-69, а также "Бандероли". Сейчас они немного приостановили их активное использование. То есть применение есть, но оно носит единичный характер.

Поэтому мы вновь можем говорить о том, что у них идет процесс накопления этого боекомплекта и подготовки к осенне-зимнему периоду для более интенсивного его использования.

Думаю, что "Бандероли", а также Х-59 и Х-69 будут преимущественно использоваться на юге, а также в приграничных городах - Харькове, Сумах, Чернигове, которые находятся ближе к границе.

Хотя, опять же, что касается ракет Х-59 и Х-69, многое зависит от того, сможем ли мы своевременно получить те же истребители Gripen с ракетами Meteor, которые позволят нам бороться не только с фронтовыми бомбардировщиками, запускающими КАБы, но и с носителями Х-59 и Х-69.

Ранее мы говорили с вами об украинской баллистике и возможности отвечать на российские удары по территории РФ. Возможна ли уже этой зимой ситуация, когда мы увидим удары украинской баллистикой, например, по российским энергетическим объектам? Какими в целом могут быть ответы со стороны Украины?

Мы можем использовать баллистику в двух направлениях. Безусловно, это удары по территории Российской Федерации - они будут. Но ее еще можно использовать как контрбаллистику, как контрмеру. Например, когда фиксируется запуск российской баллистики, мы можем в ответ в том же направлении, по тем координатам, если своевременно фиксируем геолокацию, запустить нашу баллистику.

То есть пытаться уничтожать их пусковые установки в режиме нон-стоп. Они производят запуск - мы сразу же отвечаем таким же запуском.

Другой момент - это удары баллистическим оружием, особенно если будет возможность использовать боевую часть кассетного типа, по тем площадкам, с которых запускаются дроны-камикадзе.

Это также станет эффективным противодействием, если мы почти каждую ночь будем поддерживать достаточно высокий уровень ударов, даже на опережение. Особенно когда туда завозят "Шахеды" и оснащают их боевыми частями.

Это будет иметь эффект не столько для полной остановки запусков дронов-камикадзе, сколько для минимизации их количества, чтобы их было не столько, сколько запланировано запускать по Украине.

А если говорить о российской баллистике - существует ли сейчас эффективное противодействие ей, учитывая, что россияне в последнее время активно применяют ее против Украины?

Если мы говорим о противодействии российской баллистике, то речь идет не только о самом перехвате. Конечно, есть еще вариант нанесения ударов по предприятиям, но это более длительный процесс. И Россия постоянно пытается диверсифицировать производство: если какое-то предприятие, оборудование или компоненты уничтожаются, они распределяют производственные процессы между разными площадками.

Поэтому это сложнее, чем охота за пусковыми установками, но более результативно. Это нужно делать комплексно, начиная с самой пассивной обороны. То есть нужно также искать и получать ЗРК Patriot и ракеты PAC-3, SAMP/T и ракеты Aster 30 - диверсифицировать получение именно этого боекомплекта.

По опыту прошлых лет Россия зимой усиливала ракетные и дронные удары, при этом активность на фронте несколько снижалась. Какой в этом году может быть ситуация в зимний период? Возможна ли активная наступательная кампания россиян зимой?

Это зависит от мобилизации. Если они проведут всеобщую мобилизацию, у них появится дополнительный ресурс, и они активизируют свои наступательные действия даже не в 2027 году, а уже в конце 2026-го. То есть, начав мобилизацию в октябре, этот человеческий ресурс уже будет ощущаться в ноябре-декабре. И они смогут значительно активизироваться на некоторых направлениях, которые для них являются приоритетными.

Соответственно, на поле боя интенсификация наступательных действий может произойти где-то в ноябре - в начале декабря.

Это не лучший период для каких-либо наступательных действий из-за погодных условий, сложности их проведения и роста потерь. Но российское командование никогда не интересовалось потерями. Поэтому, думаю, даже несмотря на эту проблематику, они все равно будут использовать человеческие ресурсы для проведения интенсивных наступательных действий.

Я даже не удивлюсь, если у россиян в этом году или в начале следующего потери могут превышать 50 тысяч в месяц. Именно потому, что они начнут интенсивные боевые действия в самый неблагоприятный период года. Но они все равно не остановятся, несмотря на это.

И как только у них появятся дополнительные человеческие ресурсы, они начнут бросать их в штурмы. Поэтому я не удивлюсь, если потери на уровне 50 тысяч будут как в конце этого года, так и в начале следующего.

Если говорить о направлениях, где россияне могут прибегнуть к таким действиям, какие из них будут приоритетными?

Прежде всего Донецкая область. В первую очередь Славянское и Краматорское направления. Россияне будут пытаться там оказывать давление, прорывать нашу оборону, чтобы выйти на окраины Славянска и Краматорска и начать процесс инфильтрации.

Они планируют в конце 2026-го - в начале 2027 года начать первые инфильтрации в эту агломерацию. Параллельно они будут пытаться оказывать давление для развития Добропольского направления. То есть речь идет о попытках решить вопрос с Константиновкой, Часовым Яром и расширить зоны контроля именно там.

Для стабилизационных действий я не исключаю, что они будут задействовать дополнительные ресурсы в южной оперативной зоне. Возможна также интенсификация действий на Купянском и Лиманском направлениях. Потому что Путин уже заявлял, что Купянск якобы находится под контролем российских войск. Затем Министерство обороны РФ заявило, что якобы захвачена Боровая.

Во время одного из своих интервью Путин заявлял, что Лиман почти полностью захвачен и из 11 тысяч домов осталось захватить лишь 100. И это было еще несколько месяцев назад. Поэтому, в принципе, можно говорить о том, что он будет вынужден отдавать приказы об интенсификации наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях. Потому что те обещания и заявления, которые он делал, через год ему напомнят.

В зависимости от того, каких результатов россияне смогут достичь этой зимой, можно ли будет в следующем году говорить хотя бы о каких-то контактах или переговорах с Россией?

Нет. Для них это сейчас не является приоритетом. У них нет ни малейшего намерения вести какие-либо мирные переговоры.

И мне очень интересно: а зачем нам вести с ними переговоры? О чем будем договариваться? Чтобы Россия оставила за собой захваченные территории? У нас, на минутку, четыре области и один полуостров, частично захваченные или полностью, как полуостров Крым.

Поэтому нам сейчас не о чем с россиянами говорить, разве что только о капитуляции. Мне будет очень интересно посмотреть на того, кто возьмет на себя такую ответственность и будет говорить с россиянами о нашей капитуляции, хотя они находятся далеко не в лучшей ситуации.

Но они уверены в себе и ни о чем, кроме капитуляции, говорить не будут как минимум до второй половины 2027 года. Вообще, я думаю, что у них мораторий на проведение каких-либо переговоров может действовать до тех пор, пока они не дойдут до административных границ Донецкой области. То есть они сами могут это так видеть: пока этого не произойдет, они не будут возобновлять никаких переговорных процессов.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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