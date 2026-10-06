Часть киевлян после обстрелов РФ могут остаться без света и воды — эксперт

Каждое аварийное обесточивание в результате террора РФ повышает риски для киевлян.

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Большинство насосных станций Киева пока не готовы к отключениям электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Харченко:

Резервное питание насосов Киева готово не полностью

К декабрю почти все станции будут обеспечены автономными источниками питания

Пока часть районов рискует остаться без воды

Почти все насосные станции Киева должны получить резервное питание только к декабрю, поэтому во время длительных отключений электроэнергии часть районов столицы по-прежнему рискует остаться без воды.

На данный момент модернизация выполнена лишь частично. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

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Во время недавних аварийных отключений электроэнергии в некоторых районах столицы пропадало и водоснабжение. Причина кроется в особенностях рельефа и технической зависимости сети от энергосистемы.

""Киевводоканал" сейчас продолжает работать над резервным питанием насосов. Киев - город на холмах, здесь много разных уровней. Соответственно, вода подается с помощью насосов, а эти насосы нуждаются в электропитании", - отмечает Харченко.

Масштаб обновления инфраструктуры и его нынешнее состояние эксперт оценивает сдержанно. Проект стартовал не вчера, однако до финиша ещё далеко.

"Часть работ уже выполнена, часть ещё не успели завершить. Она должна обеспечивать работу насосов даже во время ограничений электроснабжения и отключений", - подчеркивает он.

Согласно графику, к декабрю практически все насосные станции столицы должны быть обеспечены автономными источниками энергии, сообщил Харченко.

Но пока модернизация не завершена, жители отдельных районов города остаются уязвимыми перед каждым аварийным отключением электричества.

"Нет электричества - отключаются насосы, и определенный район остается без воды. Над этой проблемой продолжают работать", - предупреждает Харченко.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал , что Россия может вызывать масштабные отключения электроэнергии в Украине. Однако у Киева достаточно наработок, чтобы пережить даже серьезные проблемы с энергоснабжением.

Ранее сообщалось, что следующие удары РФ по энергосистеме столицы могут привести к введению жестких графиков отключения света для киевлян до 16 часов в сутки.

Накануне стало известно, что министерство обороны страны-агрессора России заявило о подготовке к усилению ударов по Киеву и другим регионам Украины.

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О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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