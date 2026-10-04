Враг усилит обстрелы не только Киева: в РФ перешли к циничным угрозам Украине

Главное:
- Россия угрожает Украине усилить обстрелы
- Минобороны России называет намерение усилить атаки ответом на действия Киева
- В России обвиняют Зеленского в преступных действиях
Министерство обороны страны-агрессора Россиизаявило о подготовке к усилению ударов по Киеву и другим регионам Украины. Причиной этого стало заявление украинского президента.
Владимир Зеленский недавно выразил намерение нарастить атаки на российские НПЗ. В Минобороны РФ назвали усиление атак на Украину "ответом" на эти действия Киева.
Другими основаниями для усиления обстрелов в России назвали якобы "атаки на избирательные участки во время выборов в Госдуму РФ, попытку массированной атаки с использованием более 1600 беспилотников 19–20 сентября, удары во время экономического форума в Санкт-Петербурге, а также атаку на Белгород в ночь накануне".
"После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены. Население Украины должно винить в этом только главу киевского режима", - говорится в заявлении российского министерства.
Какие города могут атаковать оккупанты в ближайшее время
Главред писал, что, по словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, оккупанты могут использовать против Украины больше баллистических ракет и больше реактивных дронов.
Романенко считает, что российское руководство, как и раньше, рассматривает Киев в качестве главной цели. Вместе с тем география атак может быть гораздо шире: в зоне риска находятся города вблизи линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в пределах досягаемости ракет с территории Крыма, Курской и Брянской областей.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия утром 4 октября атаковала Киев. Попадание зафиксировано в дорожное полотно Южного моста. Есть повреждения, есть пострадавшие.
Накануне, утром 3 октября, россияне нанесли первый удар по Северному мосту в столице. Перед этим раздались взрывы на фоне угрозы ударных дронов. На мосту были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 октября российские войска атаковали Днепр. В результате первой из ночных атак загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.
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Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. В связи с вторжением России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было включено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ было включено в санкционные списки США, пишет Википедия.
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