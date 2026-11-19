Упаковка, тепло и прямые солнечные лучи ускоряют созревание, а спелые плоды лучше хранить в холодильнике.

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Почему зеленые бананы темнеют через несколько дней и как этого избежать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Почему бананы в пакете темнеют быстрее

Где хранить фрукты, чтобы они лежали до двух недель

Что приготовить из перезрелых бананов

Бананы часто покрываются коричневыми пятнами уже через несколько дней после покупки, даже если их брали ещё зелёными. Часто виновата привычка хранить фрукты в полиэтиленовом пакете: там скапливается этилен - газ, ускоряющий созревание. Если хранить бананы правильно, они могут оставаться съедобными до двух недель, сообщает издание Vince.

Многие покупатели специально выбирают недозрелые плоды, надеясь, что дома они дольше сохранят свежесть. На самом деле зеленые бананы могут быстро созреть, и темные пятнышки на кожуре появляются уже через несколько дней. Как скоро это произойдет, во многом зависит от того, как их хранят.

Бананы сами выделяют этилен, пока созревают. В закрытой упаковке газу некуда деваться, поэтому плоды размягчаются и темнеют заметно быстрее. Как пишет издание, перфорированная упаковка тоже не до конца решает эту проблему.

Где и как хранить бананы

О свежести стоит позаботиться ещё в магазине: лучше покупать бананы на развес, а не в пакетах. Дома их рекомендуют хранить при комнатной температуре в сухом месте, где хорошо циркулирует воздух, и не класть в общую вазу с другими фруктами.

Вредит бананам и тепло. Плоды не стоит оставлять под прямыми солнечными лучами или рядом с духовкой и другими кухонными приборами, которые нагреваются, так как высокая температура ещё больше ускоряет созревание.

Сколько бананы пролежат, зависит прежде всего от того, насколько спелыми их купили. Если хранить их правильно, они могут оставаться свежими до двух недель. Уже полностью спелые фрукты стоит переложить в холодильник, чтобы они медленнее мякли.

Темная кожура не означает, что банан испортился

Издание советует не спешить выбрасывать потемневшие плоды. Под пятнистой тёмной кожурой мякоть часто остаётся целой и вполне пригодной к употреблению.

Перезрелые, но не испорченные бананы можно использовать в кулинарии: из них получаются выпечка, смузи или домашний банановый хлеб.

Смотрите видео о том, как правильно хранить бананы, чтобы они не портились:

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