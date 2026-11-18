Мобилизация в Украине стала более эффективной по качеству отбора: больше людей пригодны к выполнению боевых задач, а конфликтов с ТЦК и СП стало меньше.

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Мобилизация в Украине - в Раде заявили о важных изменениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК и СП

Ключевые тезисы:

Доля пригодных к боевым задачам мобилизованных растет

Число конфликтов во время мобилизации сократилось

Минобороны готовит предложения по справедливой мобилизации

В Украине выросла доля мобилизованных, годных к выполнению боевых задач, а количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий уменьшилось. В то же время Верховная Рада ожидает от Министерства обороны законодательных предложений для комплексного реформирования системы и повышения справедливости мобилизации. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

По словам парламентария, профильный комитет провел закрытые заседания с участием представителей Генерального штаба, Министерства обороны и командования Сухопутных войск. На них рассматривали текущее состояние мобилизации и проблемы, требующие решения.

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"Есть определенные изменения в динамике мобилизационных процессов, в том числе и в том, о чем вы спросили: - усиление контроля за ВЛК и их ответственности - чтобы они не признавали годными к военной службе тех, кто не может выполнять боевые задачи.Необходимый количественный показатель уже более года держится на уровне плюс-минус 30 тысяч в месяц - столько людей привлекается в войска путем мобилизации. Но среди этих 30 тысяч была довольно значительная часть военнослужащих, которые либо по возрасту, либо по состоянию здоровья не могли реально выполнять боевые задачи", - отметил Вениславский.

По его словам, ужесточение требований к медицинскому осмотру уже повлияло на состав мобилизованных. Количество людей, способных выполнять боевые задачи, увеличивается, тогда как доля тех, кого можно привлекать только в тыловые подразделения и на обеспечение, сокращается.

"Поэтому эти меры, о которых вы спрашиваете, дали свой результат: доля годных к военной службе и выполнению боевых задач растет. Соответственно, доля тех, кого можно привлекать только к выполнению задач в тылу или в подразделениях обеспечения, снижается", - подчеркнул народный депутат.

В то же время Вениславский заявил, что новых системных трудностей с мобилизацией пока нет. Проблемы, которые существовали ранее, остаются, однако Генеральный штаб получает необходимое количество людей благодаря улучшению качества мобилизационного ресурса.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Конфликтов с ТЦК стало меньше

Отдельно парламентарий отметил изменения во взаимодействии военнослужащих ТЦК и СП с гражданами. По его оценке, ситуация с конфликтами во время мобилизационных мероприятий улучшилась, в частности благодаря привлечению дополнительных структур к контролю за их проведением.

"Конфликты, связанные с так называемой "бусификацией" - когда на улицах военнообязанных или всех подряд хватали и сажали в микроавтобусы, - практически сошли на нет", - заявил Вениславский.

К мобилизационным мероприятиям также привлечены военнослужащие Военной службы правопорядка. Депутат надеется, что в ближайшее время эта структура станет Военной полицией. По его словам, комплекс этих мер способствовал сокращению нарушений и конфликтов с участием представителей ТЦК и СП.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Почему мобилизацию хотят изменить комплексно

Несмотря на положительную динамику, в парламенте ожидают от Министерства обороны законопроектов, которые должны сделать мобилизационные меры более справедливыми. На данный момент соответствующие разработки профильному комитету еще не представлены.

Вениславский считает, что действующая модель создает чрезмерную нагрузку на две структуры - ТЦК и СП, а также Национальную полицию. При этом их основные функции не предусматривают выполнение всего комплекса мобилизационной работы.

"К сожалению, у нас сложилась ситуация, когда мобилизационные мероприятия осуществляются очень узким кругом субъектов. То есть в мобилизации участвуют военнослужащие ТЦК и СП, хотя это не входит в их функции - у них несколько иные задачи: обеспечивать прохождение ВЛК, распределение между воинскими формированиями, учебными центрами и т. д.", - отметил народный депутат.

Он также обратил внимание на риски привлечения полиции к таким мероприятиям. Из-за участия в мобилизации правоохранители могут утратить доверие граждан как орган, к которому те обращаются для защиты своих прав в случае правонарушений.

По словам Вениславского, законодательство предусматривает значительно более широкий круг участников мобилизационной работы. К ней должны присоединяться центральные органы исполнительной власти, министерства, органы местного самоуправления, а также структуры социальной защиты, здравоохранения и образования. Однако фактически значительная часть этих органов не выполняет предусмотренных законом функций.

Отдельным направлением предстоящих изменений должны стать вопросы самовольного оставления части (СЗЧ) и распределения полномочий между государственными структурами.

"Поэтому мы ожидаем от Кабинета министров и Министерства обороны комплексного подхода, чтобы все эти вопросы решались системно, а не точечными решениями", - подчеркнул Вениславский.

Кому не дадут отсрочку ни при каких условиях в 2026 году - объяснение адвоката

В 2026 году отсрочку от мобилизации не получат работники, не соответствующие требованиям воинского учета, а также те, чьи работодатели утратили статус критически важных предприятий. Среди причин отказа - розыск ТЦК, неточные данные и недостаточная зарплата. Об этом сообщил адвокат Алексей Мендрух в видео на своем YouTube-канале.

По словам юриста, военно-учетная специальность сама по себе не препятствует оформлению отсрочки. В то же время существуют категории граждан, которых не бронируют по этой процедуре.

"Военнообязанные, указанные в пункте 1 данного порядка, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", - пояснил Мендрух.

Для оформления бронирования работодатель должен иметь действующий статус критически важного предприятия. Кроме того, для большинства таких организаций в 2026 году действует требование о минимальной начисленной зарплате - 25 941 гривня.

"Чтобы вас забронировали, вам нужно начислять заработную плату не ниже 25 941 гривни. Если у вас заработная плата будет ниже, вас забронировать также невозможно", - пояснил адвокат.

Требование по зарплате имеет исключения для отдельных государственных и коммунальных предприятий, резидентов "Дія.City", религиозных и гуманитарных организаций, а также части предприятий критической инфраструктуры.

Работник должен состоять на воинском учете и иметь уточненные данные. Препятствием также может стать отметка о розыске по линии ТЦК и СП.

"Если на вас объявлен розыск, конечно, вас никто не забронирует. Система выведет это сообщение, и бронирование просто не пройдет", - заявил Мендрух.

Электронный военно-учетный документ можно сформировать через "Дию" без установки "Резерв+". Однако сам документ не гарантирует успешного оформления отсрочки, если сведения в реестре остаются неуточненными.

Кому не дадут бронирование в 2026 году:

Работникам предприятий, не имеющих действующего статуса критически важных;

Тем, кому начисляют менее 25 941 грн, если действует требование о зарплате;

Лицам, не состоящим на воинском учете;

тем, кто находится в розыске ТЦК;

тем, кто не уточнил данные военного учета;

Лицам, не подлежащим призыву во время мобилизации, в частности исключенным из воинского учета.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада не рассматривает вопрос о снижении призывного возраста ниже 25 лет и не планирует мобилизацию женщин. Он также подчеркнул, что мобилизацию женщин не планируют ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ. В перспективе, по его словам, могут рассмотреть вопрос о снижении верхнего предела мобилизационного возраста с 60 до 55 или 50 лет.

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации. Это уже двадцать первое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения.

Кабинет министров ввел новые правила бронирования военнообязанных работников для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического секторов. Согласно постановлению, лимит резервирования в 95% заменил прежний уровень в 100% и предусматривает возможность увеличения квоты по отдельному решению Минобороны или Минэнерго. Постановление № 1328 от 23 октября 2026 года опубликовано 26 октября и предусматривает проверки предприятий на соответствие обновленным критериям.

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