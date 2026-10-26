Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

Предприятия ОПК и топливно-энергетического комплекса не смогут бронировать 100 % военнообязанных работников.

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Новые правила бронирования в Украине / Коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

Главное:

Для предприятий ОПК и энергетики лимит снижен со 100% до 95%

Увеличить квоту можно по отдельному решению Минобороны или Минэнерго

Предприятия проверят на соответствие новым требованиям

В Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установлен лимит бронирования на уровне 95% вместо 100%. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1328 от 23 октября 2026 года, обнародованном 26 октября.

Что изменится в правилах резервирования

Согласно постановлению, предприятия ОПК и топливно-энергетического комплекса смогут бронировать до 95% военнообязанных работников. Увеличить квоту сверх этого уровня можно будет по отдельному решению Министерства обороны или Министерства энергетики с учетом рекомендаций Координационного центра.

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В то же время, как сообщили в правительстве, новые ограничения не должны касаться критически важных работников, которые непосредственно обеспечивают производственный процесс, выполнение оборонных контрактов, ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Руководство предприятий будет определять, кого бронировать в пределах установленной квоты.

Координационный центр может отказать в рассмотрении предложения об увеличении квоты, если руководитель предприятия систематически нарушал правила воинского учета. В частности, основанием могут стать два или более подтвержденных нарушения за последние 12 месяцев или привлечение руководителя к административной ответственности за такие нарушения.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Предприятия проверят на соответствие критериям

Постановление обязывает центральные органы исполнительной власти и местные органы власти в течение 10 дней пересмотреть и согласовать критерии, по которым предприятия признаются критически важными для экономики, жизнедеятельности населения и нужд Сил обороны.

После этого органы власти должны проверить, соответствуют ли предприятия обновленным требованиям. Если критерий, на основании которого предприятие получило статус критически важного, будет исключен, соответствующее решение может быть отменено.

Действующие решения о признании предприятий критически важными останутся в силе в течение установленного срока, за исключением тех, которые будут отменены по результатам пересмотра.

Критически важными могут признаваться предприятия, остановка или существенное сокращение работы которых из-за мобилизации работников поставит под угрозу обороноспособность, работу критической инфраструктуры, поставку необходимых товаров или финансовую устойчивость государства. Это касается, в частности, энергетики, оборонной промышленности, транспорта, логистики, аграрного сектора, медицины, связи и жилищно-коммунального хозяйства.

Для чего создан Координационный центр

Кабинет министров создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. В его состав войдут представители Министерства обороны, Офиса президента, Генерального штаба, СБУ, ГУР и Национальной полиции.

Центр будет координировать работу государственных органов по вопросам бронирования, участвовать в пересмотре критериев критичности, рассматривать предложения об увеличении квот и давать рекомендации относительно присвоения или отмены статуса критически важного предприятия. Также он сможет анализировать данные о военнообязанных работниках через государственные реестры.

Новые правила вступили в силу со дня официального опубликования постановления - 26 октября 2026 года.

Что следует проверить в связи с изменениями в системе бронирования

Адвокат Алексей Мендрук советует работодателям проверить статус критически важного предприятия и следить за обновлением отраслевых и региональных критериев. Больше всего вопросов, по его мнению, может возникнуть у компаний, получивших этот статус преимущественно по экономическим показателям.

Комментируя новые ограничения на призыв, Мендрук отметил, что возвращение к 100%-ному призыву возможно только по определенной процедуре.

"Как вы поняли, 100-процентного бронирования уже не будет. А если оно и будет, то только при условии механизма, когда часть таких людей всё же будут отправлять на фронт в соответствии с определённой процедурой, которую мы также увидим", - сказал адвокат.

Военнообязанным Мендрук советует проверить, правильно ли оформлено их право на отсрочку и актуальны ли подтверждающие документы.

"Если у вас есть право на отсрочку, обновите эти документы, обратитесь в ЦНАП или через "Резерв+", оформите отсрочку", - подчеркнул он.

Изменения в бронировании работников - новости по теме

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проекте изменений в правилах бронирования, который предусматривал снижение лимитов для оборонной и энергетической отраслей. В проекте предлагалось сократить квоты до 85% для оборонно-промышленного и энергетического секторов.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что пересмотр системы бронирования не приведет к радикальным изменениям для критически важных предприятий оборонной и энергетической сфер. По его словам, постановление находится на стадии разработки и будет доработано перед обнародованием.

Адвокат Алексей Мендрух пояснил, что несоответствие требованиям по воинскому учету или статусу работодателя может стать основанием для отказа в бронировании даже на предприятии, имеющем право на бронирование. Механизм подачи списков предусматривает электронную подачу данных через портал "Дия" в соответствии с постановлением № 76.

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Об источнике: Кабинете Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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