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Садоводов призвали опрыскать розы молоком в октябре - в чем причина

Мария Николишин
26 октября 2026, 13:17
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Раствор молока с водой сдерживает грибок не хуже, чем синтетические химические средства.
Садоводов призвали опрыскать розы молоком в октябре - в чем причина
Как защитить розы от болезней перед зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Чем опасна черная пятнистость роз перед зимой
  • Как приготовить защитный раствор из молока

Некоторые виды роз продолжают цвести в октябре, а это значит, что за ними нужно правильно ухаживать. Если этого не делать, растение может пострадать от болезней.

Главред решил разобраться, чем нужно обрабатывать розы в октябре.

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Почему розы опрыскивают молоком

Еженедельное опрыскивание раствором молока с водой помогает уберечь розы от черной пятнистости. Эта грибковая болезнь наиболее активно распространяется осенью в дождливую погоду, пишет Express.

В октябре кусты часто теряют декоративный вид, а на листьях появляются коричневые пятна. Многие садоводы не обращают на это внимания и ждут холодов. Однако именно перед зимой инфекция наиболее опасна: растение сбрасывает листья и не успевает накопить запас энергии на период покоя.

Последствия проявляются уже в следующем сезоне, ведь ослабленная роза плохо цветет. Кроме того, возбудитель способен сохраняться в почве, поэтому проблема может повторяться из года в год.

"Смесь из одной части молока и двух частей воды - лучшее средство против этой болезни. Если применять ее еженедельно, она сдерживает развитие черной пятнистости не хуже любого синтетического фунгицида", - отмечает эксперт по садоводству.

Почему молоко подавляет грибок

Действие раствора объясняется составом молока. Оно содержит белки с антимикробными свойствами, в частности лактоферрин. Эти вещества препятствуют распространению грибковых инфекций, в том числе и той, которая вызывает черную пятнистость.

Преимуществом этого метода является его доступность. Это одно из самых дешевых и простых природных средств, которое можно попробовать, если существует риск заболевания кустов.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Как обрабатывать розы молоком

Для обработки достаточно смешать в пульверизаторе одну часть молока с двумя частями воды. Раствором тщательно опрыскивают листья с обеих сторон - верхней и нижней. Процедуру повторяют раз в неделю, чтобы весной кусты обильно зацвели.

В то же время самой надежной защитой остается регулярный осмотр растений. Чем раньше удастся обнаружить болезнь, тем эффективнее будут любые меры.

Как бороться с черной пятнистостью на розах – видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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