Садоводов призвали опрыскать розы молоком в октябре - в чем причина

Вы узнаете:
- Чем опасна черная пятнистость роз перед зимой
- Как приготовить защитный раствор из молока
Некоторые виды роз продолжают цвести в октябре, а это значит, что за ними нужно правильно ухаживать. Если этого не делать, растение может пострадать от болезней.
Главред решил разобраться, чем нужно обрабатывать розы в октябре.
Почему розы опрыскивают молоком
Еженедельное опрыскивание раствором молока с водой помогает уберечь розы от черной пятнистости. Эта грибковая болезнь наиболее активно распространяется осенью в дождливую погоду, пишет Express.
В октябре кусты часто теряют декоративный вид, а на листьях появляются коричневые пятна. Многие садоводы не обращают на это внимания и ждут холодов. Однако именно перед зимой инфекция наиболее опасна: растение сбрасывает листья и не успевает накопить запас энергии на период покоя.
Последствия проявляются уже в следующем сезоне, ведь ослабленная роза плохо цветет. Кроме того, возбудитель способен сохраняться в почве, поэтому проблема может повторяться из года в год.
"Смесь из одной части молока и двух частей воды - лучшее средство против этой болезни. Если применять ее еженедельно, она сдерживает развитие черной пятнистости не хуже любого синтетического фунгицида", - отмечает эксперт по садоводству.
Почему молоко подавляет грибок
Действие раствора объясняется составом молока. Оно содержит белки с антимикробными свойствами, в частности лактоферрин. Эти вещества препятствуют распространению грибковых инфекций, в том числе и той, которая вызывает черную пятнистость.
Преимуществом этого метода является его доступность. Это одно из самых дешевых и простых природных средств, которое можно попробовать, если существует риск заболевания кустов.
Как обрабатывать розы молоком
Для обработки достаточно смешать в пульверизаторе одну часть молока с двумя частями воды. Раствором тщательно опрыскивают листья с обеих сторон - верхней и нижней. Процедуру повторяют раз в неделю, чтобы весной кусты обильно зацвели.
В то же время самой надежной защитой остается регулярный осмотр растений. Чем раньше удастся обнаружить болезнь, тем эффективнее будут любые меры.
Как бороться с черной пятнистостью на розах – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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