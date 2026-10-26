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Можно ли вешать магниты на холодильник: эксперты объяснили, когда это вредит

Анна Косик
26 октября 2026, 03:57
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Специалисты рассказали, действительно ли магниты могут нарушить работу холодильника.
Можно ли вешать магниты на холодильник: эксперты объяснили, когда это вредит
Магниты на дверцах иногда могут повредить холодильник / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как магниты влияют на современные холодильники
  • Почему эксперты разошлись во мнениях относительно вреда магнитов

Магниты на дверцах могут сократить срок службы некоторых современных холодильников, поэтому для сувениров придется искать другое место.

Главред узнал, что электроника холодильников именно с сенсорным экраном чувствительна к магнитным полям, тогда как холодильникам старшего поколения магниты не угрожают. Об этом пишет Kertvár.

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Как магниты влияют на работу холодильника

Для здоровья человека магниты совершенно безопасны, однако мало кто задумывается, как они могут влиять на работу бытовой техники.

Исследователь кафедры химии и физики Женевского университета объяснил, что на старые холодильники магниты никак не влияют из-за слабого магнетизма.

"Такие агрегаты работают по принципу теплового насоса и не имеют узлов, которые могли бы пострадать от контакта с магнитом. Но с более новыми моделями с датчиками ситуация несколько иная", - говорится в статье.

Что делать, если гудит холодильник
Что делать, если гудит холодильник / Инфографика: Главред

Хотя старший менеджер по продуктовому маркетингу Hisense UK Мэттью Глинн в комментарии Tom’s Guide не поддерживает мнение ученого. Он отметил, что обычные магниты не влияют ни на работу холодильника, ни на его энергоэффективность.

Реальный вред от магнитов, по оценке эксперта, преимущественно косметический. Магниты с некачественным покрытием, которые долго висят на одном месте, со временем могут оставлять на поверхности дверц мелкие царапины.

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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