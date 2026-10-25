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Лунный календарь на 26 октября - 1 ноября: дни удачи и опасности

Марина Иваненко
25 октября 2026, 17:34
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Лунный календарь на 26 октября – 1 ноября: какие дни считаются благоприятными для работы, любви и важных решений, а когда нужно проявлять осторожность.
Луна, лунный календарь, гороскоп
Луна, лунный календарь, гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем вы узнаете:

  • Лунный календарь на каждый день недели
  • Самые благоприятные дни для новых дел
  • Когда возможны конфликты в отношениях

Лунный календарь на неделю подскажет, когда стоит браться за сложные дела, искать новые возможности и быть особенно осторожными в отношениях. Каждый день имеет свои особенности, которые, согласно астрологическим представлениям, могут влиять на настроение и поведение людей. Главред расскажет об этом подробнее.

Понедельник, 26 октября

День, когда ни в коем случае нельзя грустить и отчаиваться: согласно астрологическим представлениям, Луна этого не простит. Даже если на душе неспокойно, стоит стараться находить что-то хорошее в повседневных мелочах. Этот день также называют днём любви. Считается, что знакомство, которое произойдёт в это время, может перерасти в длительные - возможно, на всю жизнь - и счастливые отношения.

видео дня

Вторник, 27 октября

День, когда, согласно астрологическим трактовкам, ничего не происходит просто так: любые события отражают внутренний мир человека, его стремления, проблемы и радости. Окружающий мир в это время напоминает зеркало, поэтому важно обращать внимание на происходящее и прислушиваться к мнению людей, являющихся авторитетами в той или иной области. Это касается как профессиональной сферы, так и личной жизни.

Среда, 28 октября

День, которому астрологи приписывают сложную и опасную энергетику. По их рекомендациям, стоит избегать лишних рисков, не провоцировать конфликтов и не принимать поспешных решений. Если есть такая возможность, лучше посвятить время спокойным делам и не перегружать себя общением - особенно тогда, когда эмоции мешают трезво оценивать ситуацию.

Четверг, 29 октября

День духовного преображения, который, согласно астрологическим представлениям, помогает облегчить душевное состояние и изменить взгляд на мир с пессимистического на оптимистический. В такие периоды как будто спадает пелена с глаз и появляются варианты выхода из проблемных ситуаций, которые ещё вчера казались безнадёжными. Можно браться за разные дела, даже самые сложные, ведь этот день считается благоприятным для новых начинаний.

Пятница, 30 октября

День, когда даже самые пассивные люди могут почувствовать прилив энергии и желание действовать. Дополнительным преимуществом станет уверенность в себе и собственных силах, а также решительность, которая поможет взяться за сложные задачи. Это подходящее время, чтобы перейти от планов к конкретным шагам и наконец приступить к делам, которые долго откладывались.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Суббота, 31 октября

День усиления умственных способностей, когда, согласно астрологическим прогнозам, даже обычные задачи могут открыться с новой стороны. Стоит воспользоваться возможностью выполнить работу, требующую сосредоточенности, аналитического мышления и интеллектуальных усилий. Этот период считается благоприятным для обучения, обдумывания важных решений и поиска нестандартных идей.

Воскресенье, 1 ноября

Этот день, согласно астрологическим трактовкам, может оказаться непростым для межличностных отношений. Астрологи связывают его с повышенной склонностью к конфликтам, неискренности и необдуманным поступкам по отношению к любимым и близким людям. Осознание возможных рисков поможет сдержать эмоции, избежать резких слов и не допустить решений, о которых впоследствии придется сожалеть.

Как понять лунный календарь?

Лунный день отсчитывается от восхода Луны. Для разных географических координат он будет выпадать так же, как и восход Солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

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