Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

Среди изображений доисторических животных нужно найти пять спрятанных желудей, не потратив на поиск больше минуты.

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Нужно найти пять желудей среди животных / Фото: Dudolf

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди десятков деталей часто скрываются объекты, которые сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, венгерский художник Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф, создал головоломку, в которой нужно найти пять желудей среди доисторических животных. На выполнение задания отведено всего одну минуту.

На рисунке изображены мамонт, саблезубые тигры и другие доисторические существа. Среди них художник спрятал пять желудей. Они могут сливаться с другими элементами рисунка, поэтому для успешного прохождения теста понадобятся внимательность и концентрация.

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Нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд / Фото: Dudolf

Попробуйте найти все пять желудей за 60 секунд. Чтобы облегчить задачу, мысленно разделите изображение на четыре части и внимательно осмотрите каждую из них. Не отвлекайтесь на животных и сосредоточьтесь на поиске мелких деталей.

Такие тесты помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. При этом результат головоломки не определяет уровень IQ, ведь скорость поиска зависит от сложности изображения и индивидуальных особенностей восприятия.

Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки внимательности. Попробуйте за 10 секунд найти три яблока среди помидоров.

Также проверьте свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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