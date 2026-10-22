Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность и наблюдательность. На первый взгляд такие головоломки кажутся простыми, однако найти скрытые объекты среди десятков похожих деталей бывает непросто.
Как пишет The Sun, иллюстратор Гергели Дудаш предложил головоломку, в которой нужно найти три маленьких сердечка среди роз и влюбленных пингвинов. На выполнение задания отведено всего 20 секунд.
На изображении - десятки разноцветных роз и пингвинов. Одна птичка даже дарит другой красную розу. Из-за насыщенного фона и большого количества деталей заметить спрятанные сердечки не так легко, как может показаться сначала.
Попробуйте найти все три сердечка за 20 секунд, прежде чем переходить к подсказке. Внимательно рассмотрите цветы и обращайте внимание на мелкие детали, которые отличаются от остальной части изображения.
Если вам не удалось справиться с заданием за отведенное время, воспользуйтесь подсказкой. Первое сердечко расположено в верхнем левом углу изображения - оно заменяет листок розы.
Второе сердечко спрятано в розовой розе ближе к нижней центральной части рисунка. Третье можно найти внутри красной розы в верхнем правом углу.
Такие головоломки помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. В то же время результат одного задания не определяет уровень интеллекта: на скорость поиска влияют сложность изображения и индивидуальные особенности восприятия.
Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и наблюдательность. Попробуйте за 9 секунд найти сердце среди улиток.
Также проверьте свою способность замечать детали в головоломке, где нужно найти букву C среди множества букв G всего за 19 секунд.
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Об источнике: The Sun
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