Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Найти сердечки среди роз кажется простой задачей, но насыщенный рисунок может сбить с толку даже внимательных зрителей.

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Нужно найти три сердца среди роз / Фото: Gergely Dudás

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность и наблюдательность. На первый взгляд такие головоломки кажутся простыми, однако найти скрытые объекты среди десятков похожих деталей бывает непросто.

Как пишет The Sun, иллюстратор Гергели Дудаш предложил головоломку, в которой нужно найти три маленьких сердечка среди роз и влюбленных пингвинов. На выполнение задания отведено всего 20 секунд.

На изображении - десятки разноцветных роз и пингвинов. Одна птичка даже дарит другой красную розу. Из-за насыщенного фона и большого количества деталей заметить спрятанные сердечки не так легко, как может показаться сначала.

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Попробуйте найти все три сердечка за 20 секунд, прежде чем переходить к подсказке. Внимательно рассмотрите цветы и обращайте внимание на мелкие детали, которые отличаются от остальной части изображения.

Нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд / Фото: Gergely Dudás

Если вам не удалось справиться с заданием за отведенное время, воспользуйтесь подсказкой. Первое сердечко расположено в верхнем левом углу изображения - оно заменяет листок розы.

Второе сердечко спрятано в розовой розе ближе к нижней центральной части рисунка. Третье можно найти внутри красной розы в верхнем правом углу.

Такие головоломки помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. В то же время результат одного задания не определяет уровень интеллекта: на скорость поиска влияют сложность изображения и индивидуальные особенности восприятия.

Ответ на головоломку / Фото: Gergely Dudás

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и наблюдательность. Попробуйте за 9 секунд найти сердце среди улиток.

Также проверьте свою способность замечать детали в головоломке, где нужно найти букву C среди множества букв G всего за 19 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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