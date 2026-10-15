Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Найти скрытую фигуру среди десятков похожих объектов - задача, требующая сосредоточенности и терпения.

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Нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд / Фото: JagranJosh

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить свою внимательность и наблюдательность. Некоторые головоломки кажутся простыми на первый взгляд, однако скрытые детали могут оказаться настоящим испытанием даже для тех, кто любит решать подобные задачи.

Как пишет The Sun, на одном из таких изображений показана группа розовых фламинго, которые стоят в воде и вытягивают шеи в разные стороны. Среди птиц спряталась балерина, которую нужно найти как можно быстрее.

Задача усложняется тем, что фигуры фламинго отвлекают внимание и маскируют силуэт человека. На поиски отведено всего 12 секунд, поэтому придётся внимательно рассмотреть картинку и не пропустить ни одной важной детали.

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Попробуйте установить таймер и проверить, удастся ли вам найти танцора за отведенное время. Не спешите хаотично переводить взгляд с места на место: внимательно осматривайте изображение, обращая внимание на формы и контуры, которые отличаются от силуэтов птиц.

Нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд / Фото: JagranJosh

Если вы не смогли сразу заметить спрятанную фигуру, не расстраивайтесь. Оптические иллюзии часто построены так, чтобы заставить мозг сосредоточиться на очевидных объектах и пропустить менее заметные детали. Попробуйте ещё раз, медленно просматривая разные участки картинки.

Такие головоломки позволяют потренировать наблюдательность, концентрацию и навыки поиска визуальных закономерностей. В то же время результат одного задания не может достоверно определить уровень IQ или остроту зрения - на успех также влияют сложность изображения и индивидуальные особенности восприятия.

Если вам удалось найти танцора за 12 секунд, вы справились с этим испытанием на внимательность. Если нет, уделите изображению чуть больше времени: иногда достаточно изменить угол восприятия, чтобы заметить то, что раньше оставалось незамеченным.

Ответ на головоломку / Фото: JagranJosh

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для тех, кто любит проверять свою внимательность. Попробуйте найти два одинаковых автомобиля за 5 секунд и проверить, насколько хорошо вы замечаете скрытые детали.

Также можете испытать свои силы в головоломке, где нужно найти цифру 6 среди девяток за 9 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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