Как использовать пустые блистеры от таблеток: 10 хитростей для вашего дома

Как повторно использовать блистеры от таблеток? Узнайте о 10 практичных идеях для дома, рукоделия и организации мелких вещей.

https://glavred.info/life/yak-vikoristati-porozhni-blisteri-vid-pigulok-10-hitrih-sposobiv-dlya-vashogo-domu-10804274.html Ссылка скопирована

Как дать пустым блистерам вторую жизнь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как повторно использовать блистеры от лекарств

10 идей для дома и рукоделия

Куда девать пустые пластиковые упаковки

Вместо того чтобы сразу выбрасывать пустые блистеры от лекарств в мусор, их можно превратить в практичные органайзеры и оригинальные элементы декора. Простые лайфхаки помогут сэкономить на покупке специальных коробочек и упорядочить мелкие вещи. Главред расскажет об этом подробнее.

Как свидетельствуют советы с YouTube-канала Anna Home, пустые упаковки от таблеток могут пригодиться в быту, при шитье и организации пространства. Автор видео собрала десять способов повторного использования такого пластика.

видео дня

Как использовать блистеры для шитья и ухода за вещами

Вдевание нитки в иглу

Пластиковую упаковку можно попробовать приспособить для облегчения работы с ниткой, когда её сложно продеть в ушко иглы.

Хранение швейных принадлежностей

В отдельных ячейках удобно сортировать иглы и другие мелкие швейные материалы. При этом важно следить, чтобы острые предметы не прокалывали пластик.

Подставка для мыла

Перфорированные ячейки блистера можно попробовать использовать в качестве подставки для небольшого кусочка мыла, если конструкция обеспечивает стекание воды.

Уход за вещами

Среди предложенных лайфхаков есть полировка серебра и попытки заточки ножниц с помощью пластиковой основы. Однако эффективность таких методов сомнительна, поэтому рассчитывать на гарантированный результат не стоит.

Идеи для украшений, декора и ванной комнаты

Гибкий прозрачный пластик можно использовать для творческих экспериментов и упорядочивания мелких аксессуаров.

Хранение украшений

В отдельных ячейках удобно раскладывать ожерелья, цепочки и другие небольшие украшения, чтобы они не запутывались между собой.

Изготовление бижутерии

Из пластиковых деталей вырезают заготовки для самодельных сережек и других декоративных изделий. Перед работой нужно убедиться, что края не остаются острыми.

Создание цветочных композиций

Отдельные чашечки блистера можно использовать в качестве основы для изготовления искусственных цветов и миниатюрных декоративных элементов.

Держатель для зубной пасты

Упаковку можно попробовать приспособить для фиксации тюбика в удобном положении, если её форма и размер подходят для этого.

Видео о том, как можно использовать пустые блистеры от лекарств, можно посмотреть здесь:

Что нужно учесть перед повторным использованием

Перед использованием блистеры необходимо очистить от остатков лекарств и клея. При этом обычной промывки недостаточно, чтобы гарантировать безопасность пластика для любых бытовых нужд.

Острые края следует осторожно обработать, чтобы избежать порезов. Не стоит использовать такие самодельные органайзеры для хранения продуктов питания, лекарств или предметов, которые будут контактировать с поврежденной кожей.

Также важно помнить, что не все виды пластика пригодны для повторного использования в домашних условиях. Если упаковка повреждена, имеет острые выступы или её невозможно должным образом очистить, лучше не использовать её повторно.

Читайте также:

Об источнике: Anna Home Anna Home - популярный YouTube-канал, посвященный ведению домашнего хозяйства, бытовым лайфхакам, рукоделию и практичной организации пространства. Основной контент проекта состоит из наглядных видеоуроков и советов в формате "сделай сам" (DIY), где зрителям демонстрируют бюджетные решения для дома, способы повторного использования упаковки и пластика (Upcycling), а также хитростей для шитья, уборки и упорядочивания мелких вещей. Канал ориентирован на аудиторию, которая интересуется хендмейдом, стремится сэкономить на органайзерах и ищет простые идеи для облегчения повседневной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред