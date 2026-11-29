Даже нежирная свинина может оставаться сочной после приготовления, если воспользоваться одним простым кулинарным приёмом.

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Как приготовить свиные отбивные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Как приготовить свиные отбивные, чтобы они оставались сочными

Зачем замачивать свинину в солевом растворе перед жаркой

Сколько времени нужно жарить свиные отбивные

Свиные отбивные могут получиться сухими и жесткими, если их неправильно приготовить. Чтобы мясо оставалось сочным после жарки, кулинары советуют воспользоваться простым приемом - перед приготовлением замочить его в солевом растворе.

Главред расскажет, как приготовить отбивные, чтобы они получились мягкими и сочными.

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Как сделать свиные отбивные сочными

Свинина во время термической обработки теряет влагу, поэтому отбивные могут стать сухими и жесткими. Особенно это касается нежирных кусков мяса, которые легко пересушить на сковороде или в духовке.

Чтобы этого не произошло, перед приготовлением свинину рекомендуют замочить в рассоле, пишет Express. Для него понадобятся вода, соль и немного коричневого сахара. Соль воздействует на мышечные белки, благодаря чему мясо лучше удерживает влагу во время приготовления. Кроме того, рассол помогает равномерно просолить отбивные.

Как приготовить рассол для свинины

Для четырёх свиных отбивных понадобятся:

700 мл холодной воды;

70 г соли;

50 г коричневого сахара;

2 зубчика чеснока;

черный молотый перец;

паприка и петрушка по желанию;

2 столовые ложки оливкового масла.

Сначала налейте в кастрюлю 240 мл воды, добавьте соль и сахар. Подогрейте смесь, постоянно помешивая, чтобы ингредиенты полностью растворились. Затем снимите кастрюлю с плиты, влейте оставшуюся воду и добавьте чеснок. Дайте рассолу остыть.

Положите свиные отбивные в глубокую емкость и залейте приготовленным раствором. Мясо должно быть полностью покрыто жидкостью. Поставьте емкость в холодильник на 30–60 минут. Не рекомендуется оставлять свинину в рассоле дольше, чем на два часа, так как она может стать слишком соленой.

Как правильно приготовить свиные отбивные

Перед жаркой достаньте мясо из рассола и хорошо просушите бумажными полотенцами. Это важно, ведь лишняя влага помешает образованию румяной корочки.

Разогрейте на сковороде оливковое масло и выложите отбивные. Обжаривайте примерно по три минуты с каждой стороны, чтобы мясо подрумянилось. После этого переложите мясо на противень и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Готовьте ещё 5–10 минут, в зависимости от толщины кусков.

Важно не передержать свинину в духовке, иначе она потеряет сочность. Для целых кусков свинины безопасная минимальная внутренняя температура составляет 63 °C, после чего мясу нужно дать отдохнуть не менее трёх минут.

Готовые отбивные оставьте на пять минут перед подачей. По желанию посыпьте их паприкой и измельченной петрушкой. Благодаря предварительному замачиванию и правильному приготовлению мясо будет сочным внутри и приобретет аппетитную румяную корочку.

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