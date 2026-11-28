Котлеты из постного мяса получатся невероятно сочными, если добавить в фарш неожиданный ингредиент.

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Сочные котлеты для бургера - какой соус добавляют прямо в фарш / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Зачем добавлять хумус в фарш для котлет

Самый простой способ приготовить нежные домашние чизбургеры

Котлеты для бургера получатся сочными даже из постной говядины, если добавить в фарш около половины стакана хумуса. Паста из нута удерживает влагу внутри мяса, добавляет вкус и клетчатку, а готовый чизбургер получается нежным.

Этим приёмом, который всё чаще хвалят домашние повара в сети, поделилось американское кулинарное издание Tasting Table.

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Хумус как ингредиент для котлет может показаться необычным, но имеет сразу несколько преимуществ. В стакане хумуса около 15 г клетчатки, поэтому такие бургеры вписываются в популярный сейчас тренд на клетчатку.

Кроме того, хумус делает котлеты сочными, поэтому для них можно брать более постный говяжий фарш. Вкус пасты из нута при этом гармонично дополняет мясо.

Котлета для бургера с хумусом - рецепт

В самом простом варианте рецепт котлеты для бургера с хумусом сводится к одному шагу - смешать фарш и пасту из нута перед формированием котлет. Подойдет как домашний кремовый хумус, так и любой магазинный.

возьмите говяжий фарш, можно постный - для котлет для бургеров из говядины это оптимально;

добавьте примерно полстакана хумуса на 450 г мяса;

по желанию добавьте сушеные травы, мелко нарезанный лук или панировочные сухари;

сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде, гриле или в духовке.

Это также удачный способ использовать остатки хумуса, который начинает подсыхать в холодильнике.

Какой хумус лучше добавить в фарш для бургера

Вкус бургера зависит прежде всего от самого хумуса, поэтому рецепт можно смело адаптировать под любимый вариант. К котлетам, по словам автора, хорошо подходит хумус с карамелизированным луком, который прекрасно сочетается и с мясом.

Еще одна удачная находка - хумус с маринованными огурцами, который вкусен и сам по себе, но особенно хорошо раскрывается в бургере. Для другого вкусового профиля рецепт, возможно, придется немного скорректировать.

Что положить в бургер с хумусом

Самая очевидная начинка - ещё немного того же хумуса: кремовая текстура сделает вкус насыщеннее. Остальные ингредиенты рекомендуют подбирать под вкус пасты из нута.

к хумусу с запеченным красным перцем - пикантный козий сыр, чтобы уравновесить сладость;

к хумусу с запеченным чесноком - что-нибудь острое и яркое, например лимонный айоли.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Почему хумус делает котлеты для бургера более сочными?

Об этом же приёме ранее писало и кулинарное издание Chowhound. Его автор Амбер Сазерленд-Намако объясняет, что влажность котлетам придают масло и тахини в составе хумуса, а сам нут добавляет белка и выступает в качестве связующего ингредиента.

По её словам, пасту лучше именно вмешивать в фарш, а не класть сверху или использовать в качестве начинки: так она более равномерно распределяется в мясе. Пропорция та же - около половины стакана хумуса на 0,5 кг фарша.

Как приготовить сочную котлету для бургера в домашних условиях, пошагово показал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале - смотрите видео:

Как сообщал Главред, кулинары советуют искать секрет нежных котлет в самом фарше. В частности, овсяные хлопья вместо хлеба хорошо впитывают мясной сок и делают структуру фарша воздушной. Лучше всего для этого подходят мелкие хлопья быстрого приготовления, которые набухают во время жарки.

В то же время некоторые популярные добавки могут испортить даже качественное мясо. Профессиональные повара не советуют класть в фарш тертый картофель и овощи, которые пускают сок. Лук также не стоит превращать в пюре, ведь способ его измельчения критически влияет на результат.

Для домашних бургеров понадобится и хрустящая начинка. Ранее мы делились рецептом малосольных огурцов за 5 минут, которые подходят к бутербродам, бургерам и салатам. Банки для них даже не обязательно стерилизовать, ведь огурцы хранятся в холодильнике.

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