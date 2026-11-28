Новошахтинский завод атакован во второй раз за неделю, а под Самарой, вероятно, горит станция, где смешивается экспортная смесь "Urals".

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Новошахтинский НПЗ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Новошахтинский НПЗ атакован второй раз за неделю

На заводе горят резервуары с топливом

Под Самарой горит узловая нефтяная станция

В ночь на 28 ноября дроны атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора РФ. Это уже вторая масштабная атака на предприятие за неделю. Местные жители фиксируют зарево в районе завода, а перед этим в городе раздалась серия взрывов.

Как сообщило издание ASTRA в Telegram, вероятно, произошло возгорание на объекте частной компании, торгующей топливом.

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Местные СМИ описывают ситуацию в городе как сложную.

"Тяжелые дроны атаковали Новошахтинск! Ситуация сложная, начался пожар", - говорится в сообщении.

OSINT-аналитик ASTRA подтвердил вероятный пожар на НПЗ и возгорание резервуаров с топливом. Насколько серьезны повреждения, определить невозможно. Жители Новошахтинска жалуются, что оповещения поступили уже после начала атаки, а воздушная сирена не звучала.

Новошахтинский НПЗ / Фото: Exilenova+

Впоследствии губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что в ходе отражения атаки над Новошахтинском и семью районами области было уничтожено более 50 беспилотников.

"Прошлой ночью во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА было уничтожено в городе Новошахтинске и семи районах области: Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Облывском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется", - написал Слюсар.

В то же время о последствиях атаки для НПЗ губернатор ничего не сообщил. Мэр Новошахтинска официальных заявлений пока не делал.

Почему важен Новошахтинский НПЗ

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) запустили в 2009 году, его проектная мощность - от 5,6 до 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие считается одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России. Завод расположен примерно в 7–15 км от государственной границы с Украиной.

НЗНП производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум. Завод подключен к системе магистральных нефтепроводов "Транснефти", располагает железнодорожной инфраструктурой, нефтеналивным терминалом в Ростове-на-Дону и собственным флотом танкеров типа "река - море".

Предприятие неоднократно становилось мишенью украинских беспилотников. После атак в августе 2025 года и 25 сентября 2026 года завод приостанавливал работу.

Что известно об атаке на ЛПДС "Самара"

Прошлой ночью в Самарской области была атакована линейная производственно-диспетчерская станция "Самара" возле поселка Просвет, сообщило издание ASTRA в Telegram. По данным местных мониторинговых каналов, атака произошла около третьего часа ночи. Читатели ASTRA сообщают о зареве от пожара, которое видно за десятки километров. Масштабы повреждений уточняются.

Станция расположена примерно в 30–40 км от Самары. ЛПДС принимает нефть из нескольких магистральных трубопроводов, хранит её в резервуарном парке из 71 резервуара и смешивает различные сорта, в частности для получения экспортной смеси Urals, после чего перекачивает нефть дальше по трубопроводной системе.

Последствия атаки на Самарскую область / Фото: Exilenova+

Станция работает с 1957 года и включает станцию смешивания нефти и две нефтеперекачивающие станции - Самара-1 и Самара-2. Площадь производственного комплекса превышает 216 гектаров.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Могут ли удары по НПЗ парализовать экономику России?

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду подчеркнул, что удары по нефтяной отрасли имеют накопительный эффект и бьют по самой основе российского государства.

"Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия как государство просто перестанет существовать", - подчеркнул специалист.

По его словам, последствия атак уже ощутимы внутри страны-агрессора, а Украина не собирается останавливаться.

"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай", - пояснил Загородний.

С ним соглашается полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. В комментарии 24 Каналу он считает, что если Силы обороны сохранят нынешний темп атак на нефтепроводы и НПЗ, Россия начнет испытывать серьезный дефицит нефтепродуктов уже этой зимой.

Удары по НПЗ России - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 ноября дроны атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов. Тогда зарево над стратегическим НПЗ было видно за километры. До этого завод атаковали, в частности, в августе и сентябре 2026 года.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил об ударе по НПЗ, а 27 ноября уточнил последствия. По данным военных, уничтожено 20 горизонтальных резервуаров, ещё 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров повреждены, также поражён участок трубопровода.

В ночь на 25 ноября под удар попала Самарская область. Тогда дроны атаковали два крупных НПЗ - Сызранский и Куйбышевский. Губернатор Самарской области подтвердил повреждения.

В ночь на 26 ноября беспилотники атаковали промзону Невинномыска в Ставропольском крае страны-агрессора РФ, где расположены химкомбинат "Невинномысский Азот" и Невинномысская ГРЭС. Также сообщается о пожаре на Куйбышевском НПЗ в Самаре и ударе по нефтеперекачивающей станции в Башкортостане.

В конце ноября дроны добрались и до Тульской области. Там атаковали Ефремовский завод синтетического каучука, который связывают с производством компонентов топлива для "Искандеров". Атака произошла 27 ноября.

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