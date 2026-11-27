Владельцам домашних животных не следует прекращать профилактику паразитов с наступлением холодов.

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Домашние питомцы зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему блохи и клещи опасны даже зимой

Как понять, что у домашнего животного есть паразиты

Как защитить кошек и собак в холодное время года

Многие владельцы домашних животных убеждены, что блохи и клещи представляют угрозу только весной и летом. Однако понижение температуры не гарантирует полного исчезновения паразитов, а прекращение профилактических обработок может привести к неприятным последствиям. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Blikk.hu, блохи способны размножаться в отапливаемых помещениях даже зимой, а клещи могут возобновлять активность при потеплении. Именно поэтому ветеринары рекомендуют не забывать о защите домашних питомцев в холодные месяцы.

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Почему блохи опасны даже зимой

Низкая температура на улице не обязательно препятствует размножению блох. Отапливаемые дома и квартиры создают благоприятные условия для их существования в течение всего года.

Яйца и личинки паразитов могут находиться в разных местах дома:

под коврами;

в мягкой мебели;

в одеялах;

в лежанках домашних животных.

Если блохи успели размножиться в квартире, полное избавление от паразитов может занять несколько месяцев.

Европейский научно-консультативный совет по вопросам паразитов у домашних животных (ESCCAP) также отмечает, что блохи могут представлять угрозу для кошек и собак в течение всего года.

Могут ли клещи нападать на животных зимой

Активность клещей обычно снижается вместе с температурой воздуха. Однако первые заморозки не означают, что паразиты полностью исчезают.

Если зимой наступает потепление, длящееся несколько дней, клещи могут вновь активизироваться. Особенно подвержены риску собаки, которые регулярно гуляют в лесах, парках, на полях и в других местах с растительностью.

Опасность существует и для кошек, имеющих свободный доступ на улицу. В то же время уровень риска зависит от образа жизни животного и среды, в которой оно находится.

Угрозу заражения зимой подтверждают и результаты исследования, проведенного в Германии и Австрии. При участии 219 ветеринарных клиник ученые проанализировали 19 514 клещей, собранных с собак и кошек в период с марта 2020 года по октябрь 2021 года.

Паразитов обнаруживали на домашних животных даже с декабря по февраль. Результаты исследования свидетельствуют о том, что активность клещей не прекращается полностью даже в холодное время года.

Видео о том, как ухаживать за домашними питомцами зимой, можно посмотреть здесь:

Как понять, что у кошки или собаки есть паразиты

Владельцам рекомендуют регулярно осматривать шерсть и кожу домашних питомцев, особенно после прогулок.

Клещей следует искать вокруг ушей, на шее, в подмышечных впадинах, на животе и между пальцами лап. Если на теле животного обнаружили клеща, его необходимо как можно быстрее правильно удалить.

На заражение блохами могут указывать такие симптомы, как интенсивный чесотка, покраснение кожи, выпадение шерсти и раздражение.

При появлении таких признаков следует обратиться к ветеринару, который установит причину проблемы и подберет соответствующее лечение.

Как защитить домашних животных от блох и клещей зимой

Специалисты не рекомендуют автоматически прекращать использование противопаразитарных средств с наступлением холодов. Частоту обработок необходимо определять совместно с ветеринаром, учитывая образ жизни животного и риск заражения.

В то же время не стоит самостоятельно комбинировать несколько противопаразитарных препаратов или использовать их чаще, чем предусмотрено инструкцией.

Такие действия не обязательно обеспечат более эффективную защиту, однако могут повысить риск побочных реакций и даже отравления животного.

Именно поэтому важно следовать рекомендациям ветеринара и регулярно осматривать домашних питомцев независимо от времени года.

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