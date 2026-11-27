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Центр противодействия коррупции (ЦПК) Шабунина выплатил более 1,1 млн грн Антону Марчуку – руководителю одного из направлений Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI), которая финансировала проекты ЦПК. Об этом написал Глава финансового комитета ВРУ, народный депутат Украины Даниил Гетманцев, назвав это "откатом" или "взяткой".

"Содружество ЦПК-ФОП на едином налоге получило от EUACI за 2020–2025 годы 586,9 тыс. долларов США. В тот же период, когда ЦПК получал гранты EUACI, ЦПК платил Марчуку, который в EUACI отвечает за анализ антикоррупционной политики, правовой базы, правоприменительной практики, руководит проектами технической помощи национальным партнерам", – отметил нардеп.

По его данным, Марчук с I квартала 2022 до II квартала 2023 года получил как ФОП 3-й группы от ЦПК Шабунина 1 133 680 грн (2022 год – 754 610 грн, 2023 год – 379 070 грн).

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"Хотел бы уточнить, как мне назвать эти "жалкие" 1,133 млн грн, которые Антон Марчук, отвечающий за распределение средств и контроль за их использованием антикоррупционерами, получил от ЦПК, которому эти средства выделил. Понимаю, что "откат" – слишком унизительно, а "взятка" – слишком амбициозно", – добавил Гетманцев и заодно предложил Марчуку вернуть армии 164 384 грн украденных "по дороге" налогов.

Также глава финансового комитета ВР обратил внимание, что заместитель руководителя EUACI Шиба И. О. до 2021 года была исполнительным директором "Фундации DEJURE", которая входила в консорциум ЦПК по гранту ЕС на 2022–2024 годы с суммой финансирования почти 700 тыс. евро. А руководитель проектов EUACI Химчук А. ранее был старшим юристом DEJURE, сообщил он.

Ранее Глава финансового комитета ВРУ, народный депутат Украины Даниил Гетманцев обнародовал информацию, что в 2025 году ЦПК Шабунина недоплатил в бюджет 5,96 млн грн, а с начала полномасштабной войны – 22,6 млн грн. В схеме задействовано 199 ФОП на едином налоге.

Одним из предпринимателей из орбиты 199 дружественных ФОП ЦПК является Юрий Николов. С 2022 года он получил 5,3 млн грн, из которых не уплатил армии 0,9 млн грн.

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