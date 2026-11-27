Если кухонная раковина плохо сливает воду или неприятно пахнет, её можно прочистить без дорогих специальных средств.

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Простой способ прочистить раковину без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как прочистить слив пластиковой стяжкой

Какие пропорции соды, соли и уксуса использовать

Как очистить кухонную раковину от грязи и жира

Засоры кухонной раковины и неприятный запах из канализации - распространенные бытовые проблемы, которые могут возникать из-за остатков еды, жира и мелкого мусора, скапливающихся в сливе.

Главред узнал, что для очистки не обязательно покупать дорогие химические средства. Автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал простой домашний способ прочистить раковину.

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Почему забивается кухонная раковина

В отличие от раковины в ванной комнате, кухонная мойка ежедневно контактирует с остатками еды, жиром и другими бытовыми отходами. Даже специальное ситечко не всегда способно задержать все загрязнения: мелкие частицы постепенно попадают в слив и скапливаются внутри труб.

Сначала это может проявляться медленным сливом воды, а со временем привести к полному засору. Иногда к этой проблеме добавляется неприятный запах, исходящий из сливного отверстия раковины.

Как прочистить слив кухонной раковины с помощью пластиковой стяжки

Прежде чем прибегать к домашним средствам, можно попробовать механически удалить загрязнения из сливного отверстия. Для этого подойдет обычная строительная пластиковая стяжка.

Автор лайфхака советует сделать на ней небольшие зазубрины с обеих сторон, а затем немного отогнуть их наружу. Такой самодельный инструмент нужно осторожно вставить в слив и попытаться извлечь волосы, остатки еды и другой мусор, скопившийся внутри.

Если этот способ не помог полностью устранить засор, можно перейти к следующему этапу очистки.

Как прочистить раковину содой, солью и уксусом

Для следующего способа понадобятся три доступных ингредиента, которые можно найти практически на каждой кухне:

3 столовые ложки поваренной соли

2 столовые ложки пищевой соды

1 стакан столового уксуса 9%

Перед началом процедуры автор советует максимально удалить воду, скопившуюся в раковине. Для этого можно воспользоваться небольшим лотком и обычной кухонной губкой.

После этого нужно засыпать в слив три столовые ложки соли. С помощью бамбуковой палочки или другого подходящего предмета её можно осторожно протолкнуть как можно глубже.

Следующим шагом добавляют две столовые ложки пищевой соды. Её также нужно засыпать непосредственно в сливной отверстие. Завершающий ингредиент - стакан обычного столового уксуса концентрацией 9%. Его медленно вливают в слив, после чего оставляют смесь примерно на 5–7 минут.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

При взаимодействии соды с уксусом происходит реакция с выделением углекислого газа.

"Посмотрите, сколько грязи вылетело прямо оттуда. Кусками", - отметил блогер.

По завершении процедуры нужно проверить, начала ли вода нормально сливаться.

Также важно учитывать, что смесь соды, соли и уксуса не гарантирует устранение серьезного засора. Если вода не сливается, не стоит продолжать эксперименты с домашними средствами: лучше проверить сифон и трубы или обратиться к сантехнику.

Также не следует смешивать уксус с магазинными средствами для прочистки труб.

Зачем промывать раковину кипятком после очистки

После того как вода начала нормально сливаться, автор советует дополнительно промыть слив горячей водой. Для этого нужно вскипятить один литр воды и осторожно вылить его непосредственно в сливное отверстие. Это поможет смыть остатки загрязнений и компонентов смеси.

Однако перед использованием кипятка стоит учесть материал труб и рекомендации производителя сантехники. Для пластиковых труб и некоторых типов раковин слишком высокая температура может быть нежелательной, поэтому безопаснее использовать горячую, но не кипящую воду.

После очистки и промывки вода в раковине должна хорошо стекать, а неприятный запах - бесследно исчезнуть.

"И мой вам совет: если вы хотите, чтобы ваша мойка не так часто забивалась, проводите вот такую процедуру хотя бы раз в 2 недели", - подчеркнул автор видео.

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