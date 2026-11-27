В момент полнолуния Луна приблизится к Земле на расстояние 356 740 км - ближе, чем когда-либо в 2026 году.

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Декабрьское полнолуние 2026 года: когда, где и как увидеть Холодную Луну / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Когда наступит пик декабрьского полнолуния в Украине

Почему Холодная Луна станет рекордной суперлуной

Какие звёзды и планеты видны рядом с ним

Полнолуние в декабре 2026 года достигнет пика 24 декабря в 03:28 по киевскому времени - в ночь на Сочельник. Это полнолуние станет суперлунием, вторым в серии из трёх суперлуний, которую открыла ноябрьская Бобровая Луна.

Как сообщает астрономический гид Space.com со ссылкой на расчеты астронома Фреда Эспенака, в момент полнолуния Луна будет находиться всего в 356 740 км от Земли. Это делает декабрьскую Холодную Луну ближайшей суперлуной 2026 года.

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Согласно данным сервиса Time and Date, в Киеве Луна взойдет над горизонтом 23 декабря около 14:47, а зайдет 24 декабря в 08:42. Поэтому любоваться почти полным диском можно будет весь вечер и всю ночь, если позволит погода.

У горизонта суперлуна будет казаться ещё больше. Частично это объясняется близостью к перигею, а частично - так называемой лунной иллюзией: на фоне домов и деревьев мозг воспринимает диск больше, чем он есть на самом деле. Во время восхода и захода Луна также может приобрести золотистый или оранжевый оттенок, ведь её свет проходит через более толстый слой атмосферы, который рассеивает более короткие синие волны.

Почему декабрьское полнолуние называют Холодной Луной?

Название Cold Moon связано с морозами, которые в это время устанавливаются в Северном полушарии. Как отмечает The Old Farmer's Almanac, оно происходит из традиции индейцев могавков. У других народов были свои названия для декабрьского полнолуния:

Луна длинной ночи - так его называли могиканы из-за близости к зимнему солнцестоянию, самому короткому дню в году;

Луна перед Йолем - древнее английское название, связанное с зимним праздником;

Дубовая Луна- так полнолуние называли кельты Европы.

Что ещё можно увидеть на небе 23–24 декабря?

По данным Space.com, Холодная Луна будет светить в центре Зимнего шестиугольника - фигуры из ярких звёзд, которые хорошо заметны даже при лунном свете. Её образуют:

Сириус - самая яркая звезда ночного неба;

Ригель в созвездии Ориона;

Альдебаран в созвездии Тельца;

Капелла в созвездии Возничего;

Поллукс в созвездии Близнецов;

Процион в созвездии Малого Пса.

За час до полуночи низко на востоке можно будет увидеть Юпитер и красноватый Марс, а Сатурн будет находиться у западного горизонта. Перед рассветом на юго-востоке ярко будет сиять Венера.

Тем, кто хочет сфотографировать суперлуну, на Space.com советуют использовать штатив, пульт или таймер затвора, чтобы избежать дрожания камеры. Для пейзажных снимков подойдет объектив 12–50 мм, а для деталей лунной поверхности - не менее 400 мм.

Действительно ли суперлуна заметно больше обычного полнолуния?

По данным NASA, на которые ссылается Space.com, суперлуна может выглядеть на 30% ярче и на 14% больше, чем полная Луна в самой удаленной точке орбиты - так называемая микролуна. В то же время составители альманаха напоминают, что сам термин не является научным.

"Суперлуна - это меткое название для того, что астрономы называют перигейной полной Луной", - объясняют в The Old Farmer's Almanac.

По оценке издания, невооруженным глазом декабрьская суперлуна будет казаться лишь примерно на 7% больше обычного полнолуния. Зато научный журналист Джейми Картер в статье для Forbes подчеркивает рекордную близость этого полнолуния к Земле.

"Это будет ближайшая полная Луна 2026 года", - пишет Картер.

Когда будут следующие полнолуния?

После Холодной Луны на небе появятся еще три полнолуния первого квартала 2027 года (время по Киеву):

Волчья Луна - 22 января 2027 года в 14:17, третья суперлуна серии;

Снежная Луна - 21 февраля в 01:23;

Червивая Луна - 22 марта в 12:43.

Как сообщал Главред, в прошлом году серия суперлуний тоже стартовала осенью. Первая суперлуна 2025 года взошла 6 октября вблизи Сатурна. Тогда Луна находилась в перигее - ближайшей к Земле точке орбиты.

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