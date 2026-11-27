Тепло животное теряет через подушечки лап, живот и голову, а грелки без присмотра могут вызвать ожоги, предупреждает ветеринар Катя Эльман.

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Кошки зимой спят дольше не просто так - о чем стоит знать хозяевам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём вы узнаете:

Какая температура в квартире комфортна для кошки

Как безопасно согреть животное зимой

По каким признакам понять, что кошке холодно

Зимой кошки меняют поведение: двигаются меньше, спят дольше и при слишком низкой температуре могут мерзнуть даже в квартире. Об этом сообщает regionalHeute.de. Несмотря на эволюционную приспособленность животных к холодной погоде, хозяевам стоит следить, не мерзнет ли питомец, на что обращает внимание Промышленный союз товаров для домашних животных Германии (IVH).

Как понять, что кошке холодно, и как помочь ей пережить зиму, - рассказывает Главред.

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Какая температура в квартире комфортна для кошки

Когда на улице становится холоднее, а дни корочеют, меняется и поведение кошек: они немного снижают двигательную активность и больше времени проводят во сне. О естественной защите животных от непогоды говорит ветеринар Катя Эльман (Dr. Katja Oelmann), специализирующаяся на кошачьей и поведенческой медицине.

"Кошки от природы приспособлены к изменяющимся условиям окружающей среды, а их шерсть помогает им справляться с ветром и прохладной погодой. Плотный подшёрсток при этом действует как изолятор и удерживает тепло тела, а остевой волос отталкивает воду и ветер", - объясняет Катя Эльман.

В то же время густая шерсть не означает, что животному безразлично, насколько хорошо отапливается жилище. Эксперт отдельно обращает внимание на отопление помещения, где питомец проводит большую часть дня.

"Несмотря на это, комфортная температура для кошек начинается скорее примерно с 21 градуса по Цельсию, а некоторые говорят даже о 24 градусах. Поэтому она выше, чем у многих людей, и комнату, где кошка в основном находится в квартире, лучше не охлаждать до 18 градусов", - подчеркивает ветеринар.

Как безопасно согреть кошку дома

Ветеринар советует предоставлять животному дополнительные источники тепла, такие как коврики с подогревом или грелку с горячей водой. Владельцам следует помнить о безопасности таких устройств.

"Однако нужно следить, чтобы кошка не могла обжечься и не играла с кабелями электроодеяла. Такие источники тепла лучше предоставлять только под присмотром", - предупреждает специалистка.

Почему кошка зимой больше спит и как её разбудить

Обычно кошки спят от 12 до 16 часов в сутки, а зимой это время может увеличиться. Повышенная потребность в отдыхе может привести к тому, что животное реже будет настроенно на совместные игры.

Несмотря на это, хозяевам следует постоянно стимулировать питомца оставаться физически и умственно активным. Иначе появится скука, которая отразится на поведении, или кошка наберет лишний вес.

Можно ли выпускать кошку на улицу зимой

Многие хозяева сомневаются, стоит ли зимой выпускать кошек на улицу для свободного выгула. Эльман отвечает утвердительно, но с оговорками: у животных должно быть достаточно доступных мест, где можно укрыться, например, утепленные садовые домики, чтобы при необходимости самостоятельно защититься от ветра и холода.

Кроме того, кошки должны быть привычны к холоду и находиться в хорошей физической форме. Также важную роль играют порода и особенности шерсти.

Как понять, что кошке холодно

Слишком ли холодно кошке, хозяева могут определить по её поведению и по тому, что она взъерошивает шерсть. Как и у людей, дрожь у кошек - это естественный рефлекс организма, который помогает согреться, однако его почти не заметно. Кроме того, животные любят усиливать эффект тепла, свернувшись в клубок в тесном месте, например в маленьком укромном уголке. Ветеринар дает биологическое объяснение такому поведению.

"Биологи описывают это как холодовой сон. Но и когда кошка зимой становится беспокойной, причиной могут быть слишком низкие температуры", - отмечает Катя Эльман.

Смотрите видео о том, как понять, что кошке холодно:

Выяснить, действительно ли животное замерзло, хозяин может и без ветеринара, ведь организм кошки отдает тепло неравномерно.

"Кошки теряют тепло в первую очередь через подушечки лап, живот и голову. Поэтому, чтобы убедиться, что ей холодно, можно осторожно проверить, не кажутся ли лапы и уши необычно холодными", - советует ветеринар.

Правила выгула кошек / Инфографика: Главред

Что еще стоит знать о поведении кошек

Напомним, как ранее сообщал Главред, ученые из Токийского и Киотского университетов выяснили, что кошки идентифицируют своего хозяина по совокупности индивидуального запаха, тембра голоса и устоявшегося режима дня. В серии экспериментов 2013, 2019 и 2021 годов исследователи подтвердили, что эти животные способны безошибочно выделять голос хозяина среди других людей, реагировать на собственное имя даже без визуального контакта, а также формировать в памяти ментальные карты пространства, ориентируясь на расположение человека по звуку. Благодаря этому ассоциативная память о хозяине сохраняется у кошек годами, даже после длительной разлуки.

В то же время ветеринарные специалисты отмечают, что свободный выгул домашних кошек значительно повышает риски для их здоровья и безопасности. Согласно данным наблюдений, животные, которые регулярно гуляют на улице без присмотра, в среднем живут на 2–3 года меньше, чем домашние питомцы. Главными причинами преждевременной гибели таких кошек становятся дорожно-транспортные происшествия, нападения собак, жестокие драки с другими кошками, опасные инфекции и случайные отравления.

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