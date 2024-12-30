Почему кошка мяукает без причины: как решить проблему

Для кошки мяуканье — это способ общения, поэтому игнорировать ее нельзя.

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Почему кошка мяукает без причины / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему кошка может мяукать

Как решить эту проблему

Каждый владелец кошки хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда питомец ходит по дому и мяукает без видимой причины. Однако стоит понимать, что для кошки мяуканье — это способ общения.

Главред узнал основные причины такого поведения и что с этим делать.

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Что значит, если кошка ходит по дому и мяукает?

Голод или жажда:

Кошка может сообщать о том, что её миска пуста. Проверьте, есть ли у неё вода и еда, говорят эксперты портала Зоохаб.

Некоторые кошки особенно активны утром, требуя завтрак.

Желание внимания:

Если кошка мяукает просто так, возможно, она хочет поиграть или получить порцию ласки.

Даже независимые питомцы иногда нуждаются в общении с хозяином.

Стресс или страх:

Переезд, ремонт или даже новый член семьи могут вызывать у кошки дискомфорт.

В таких случаях важно создать для питомца безопасную и спокойную обстановку.

Период течки:

Во время течки кошки могут громко мяукать, чтобы привлечь самцов.

Кастрация или стерилизация — наиболее эффективное решение этой проблемы.

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Что делать, если кошка постоянно мяукает?

Убедитесь, что кошка здорова. Проверьте её общее состояние и при необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром. Обратите внимание на её потребности: корм, вода, чистый лоток. Также необходимо проводить больше времени с питомцем, особенно если он скучает. Если причина — течка, подумайте о стерилизации.

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