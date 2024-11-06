Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как избавиться от соседских кошек: лучшие гуманные способы

Анна Косик
6 ноября 2024, 05:34
620
Как отпугнуть кошек с участка навсегда, но при этом не навредить животным знают не все, хотя выход есть.
коты
Как отвадить кота от места на вашем участке / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем отпугнуть чужих котов от сада или участка
  • Самые простые, но безопасные способы отвадить котов

Почти все владельцы частных домов или дачных участков сталкиваются с проблемой, как избавиться от соседских котов, которые еще и часто метят на территории. Woman & Home поделились гуманными лайфхаками.

Главред узнал, что самое первое и самое простое правило, чем отпугнуть соседских котов - это прекратить их подкармливать. Еда - это главная причина, по которой животные посещают ваш дом, так что ее отсутствие - лучший первый шаг к их отпугиванию.

видео дня

Еще один вариант, как сделать, чтобы чужие коты не метили территорию - отпугнуть их естественным путем, посадив определенные виды растений. Такие травы по периметру вашего сада, как лаванда или розмарин, помогут отпугнуть кошек.

Еще одно, что отпугивает котов, чтобы не метили на вашем участке - это мульча. Попробуйте использовать мульчу, например щепа, мелкая галька или ветки, чтобы покрыть землю, по которой они любят ходить.

Что такое Woman & Home?

Woman & Home - ежемесячный журнал, базирующийся в Лондоне и выпускающий статьи о моде и красоте для женщин в возрасте за 40 лет и старше, а также статьи о доме и саду, здоровье, еде, рецепты и питание, а также информацию о путешествиях. Журнал также публикует ежемесячные книжные обзоры, интервью с авторами и иногда рассказы, пишет Википедия.

Читайте также о котах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коты лайфхак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Республиканцы по первым результатам получают большинство в Конгрессе США - BBC

Республиканцы по первым результатам получают большинство в Конгрессе США - BBC

08:01Мир
Вероятность победы 89%: в NYT дали прогноз, кто победит на выборах в США

Вероятность победы 89%: в NYT дали прогноз, кто победит на выборах в США

06:57Мир
Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

06:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

Слушает разговоры и передает данные: назван кухонный гаджет, который шпионит

Ситуация на Юге "зашевелилась": офицеры РФ находятся в панике - "Атэш"

Ситуация на Юге "зашевелилась": офицеры РФ находятся в панике - "Атэш"

Последние новости

08:01

Республиканцы по первым результатам получают большинство в Конгрессе США - BBC

07:55

ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра - ISW

07:05

Где на картинке призрак: загадку за 6 секунд разгадают только самые сообразительные

06:57

Вероятность победы 89%: в NYT дали прогноз, кто победит на выборах в США

06:30

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:58

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

05:36

Голосование на выборах в США идет к концу: стали известны первые результаты

05:34

Как избавиться от соседских кошек: лучшие гуманные способы

05:00

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Реклама
04:59

Назван победитель выборов президента США в "пророческом регионе"

04:32

Как правильно есть с помощью ножа и вилки - американский и европейский способы

04:05

Армия РФ собирает силы и готовится активнее штурмовать около 2 городов - ОТГ "Луганск"

03:30

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

03:00

Неправильное время и геолокация: почему во время тревоги появляются проблемы с телефоном

02:56

Трамп забирает пальму первенства себе: первые результаты выборов президента США

02:29

Не все так просто, как кажется: интересная головоломка для внимательных

02:00

Черная полоса неудач для британской королевской семьи: королева Камилла заболела

01:49

Ситуация на Юге "зашевелилась": офицеры РФ находятся в панике - "Атэш"

01:30

Война между Китаем и США: появился неожиданный сценарий конфликтаВидео

01:27

РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

Реклама
00:59

Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

00:18

В Капитолий пытались зайти с огнем в руках: полиция США бьет тревогу

00:16

"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

05 ноября, вторник
23:41

Трамп проведет ночь выборов в США с одиозной личностью: о ком идет речь

23:30

Шахедов может быть еще больше. Почему РФ не способна продавить украинскую ПВО

23:10

11-летняя дочь Камалии после тяжелой травмы вернулась к опасному хоббиВидео

23:10

Заграждения Кремля оказались "мулькой": ситуация с Крымским мостом изменилась

23:03

"Есть угроза окружения, ситуация сверхсложная": будут ли ВСУ выходить из КураховоВидео

23:00

Бывший муж Ани Лорак увез 13-летнюю дочь за границу - причина

22:50

Зеленский не подпишет закон о дровах: в ОП рассказали детали - BBC

22:23

Трампу советуют заявить о победе на выборах преждевременно - The Guardian

22:19

Это уже далеко не Байден: эксперт объяснил, как будет отличаться политика Харрис

22:01

Любовь и незабываемые эмоции: на телеканале Бигуди состоялась долгожданная премьера турецкого сериала "Зрада"

21:55

Путиниста Филиппа Киркорова жестко наказали в суде - что он вытворил

21:45

Французы держат этот метод в секрете: зачем засыпать порошок в унитаз

21:43

Вкуснее, чем из магазина: как приготовить идеальный плавленый сыр дома

21:34

Трамп прямо рассказал, что будет, если он проиграет

20:57

Оккупанты расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ на Донетчине: в ОГП сделали заявление

20:57

У Путина "СВО идет не по плану": проблемы у оккупантов проанализировал эксперт

20:52

Ни одна слезинка не прольется: как быстро и просто нарезать лукВидео

Реклама
20:49

Украина имеет дальнобойное оружие: ядерный арсенал РФ в зоне риска - СМИ

20:48

Уплетут за обе щеки: рецепт вкуснейшего сытного супаВидео

20:29

Звезда Женского Квартала сообщила про трагедию в семье: "Не хватит слов описать"

20:05

Чем обернется для мира избрание Трампа президентом?мнение

20:04

РФ пытается сорвать выборы в США, на участках уже были проблемы

19:55

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

19:54

Видели все, но знают единицы: что означает странная маркировка на пластике

19:50

Предательница Татьяна Овсиенко вышла на связь после исчезновения - что произошло

19:44

В США проходят выборы президента: кто побеждает, текстовый онлайн

19:35

"Правила не писаны": в книжном магазине Киева вспыхнул языковой скандалВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинке
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять