Как избавиться от соседских кошек: лучшие гуманные способы

Как отпугнуть кошек с участка навсегда, но при этом не навредить животным знают не все, хотя выход есть.

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Как отвадить кота от места на вашем участке / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Чем отпугнуть чужих котов от сада или участка

Самые простые, но безопасные способы отвадить котов

Почти все владельцы частных домов или дачных участков сталкиваются с проблемой, как избавиться от соседских котов, которые еще и часто метят на территории. Woman & Home поделились гуманными лайфхаками.

Главред узнал, что самое первое и самое простое правило, чем отпугнуть соседских котов - это прекратить их подкармливать. Еда - это главная причина, по которой животные посещают ваш дом, так что ее отсутствие - лучший первый шаг к их отпугиванию.

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Еще один вариант, как сделать, чтобы чужие коты не метили территорию - отпугнуть их естественным путем, посадив определенные виды растений. Такие травы по периметру вашего сада, как лаванда или розмарин, помогут отпугнуть кошек.

Еще одно, что отпугивает котов, чтобы не метили на вашем участке - это мульча. Попробуйте использовать мульчу, например щепа, мелкая галька или ветки, чтобы покрыть землю, по которой они любят ходить.

Что такое Woman & Home? Woman & Home - ежемесячный журнал, базирующийся в Лондоне и выпускающий статьи о моде и красоте для женщин в возрасте за 40 лет и старше, а также статьи о доме и саду, здоровье, еде, рецепты и питание, а также информацию о путешествиях. Журнал также публикует ежемесячные книжные обзоры, интервью с авторами и иногда рассказы, пишет Википедия.

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