О чём вы узнаете:
- В каких цветах украшать елку в 2027 году
- Где нельзя ставить новогоднюю елку
- Какое украшение считается главным символом удачи 2027 года
Новогодняя елка может стать не только главным украшением дома, но и символическим талисманом удачи на весь следующий год. Согласно эзотерическим представлениям, особое значение имеют цвета игрушек, материалы декора и даже место расположения праздничного дерева. Главред расскажет подробнее.
Психолог и нумеролог Анастасия Каримова на своей странице в Instagram рассказала, как правильно украсить елку к встрече 2027 года Огненной Козы.
В каких цветах украшать елку на Новый год 2027
По словам нумеролога, при выборе новогоднего декора стоит отдать предпочтение следующим цветам:
- бордовому;
- золотистому;
- жёлтому или коричневому.
Эти оттенки можно сочетать между собой, используя шары, ленты, банты и другие праздничные украшения.
Какую елку лучше поставить на Новый год 2027
Каримова рекомендует выбирать живую елку. Если такой возможности нет, стоит позаботиться о том, чтобы в доме пахло хвоей, а в праздничном декоре было много природных материалов.
Для украшения можно использовать шишки, хвойные веточки, сухоцветы и деревянные игрушки.
Что обязательно нужно повесить на елку в 2027 году
Главным символом удачи 2027 года, по словам нумеролога, станет звезда. Именно ею рекомендуют украсить верхушку новогодней елки.
Также не стоит забывать о семейных украшениях и игрушках, с которыми связаны приятные воспоминания. Дополнить праздничный декор можно бархатными или шелковыми бантами и гирляндами.
Где нельзя ставить елку на Новый год 2027
Нумеролог не рекомендует устанавливать новогоднее дерево в северной и западной частях дома.
Чтобы правильно определить стороны света, можно воспользоваться обычным компасом или соответствующим приложением на смартфоне.
Видео о том, как украсить елку на Новый 2027 год, можно посмотреть здесь:
Какими игрушками нельзя украшать елку в 2027 году
Особое внимание стоит уделить состоянию новогодних украшений. Каримова советует отказаться от любых сломанных игрушек, даже если от фигурки отвалилась лишь одна небольшая деталь.
В целом праздничная елка должна быть наполнена личным смыслом, тёплыми воспоминаниями и положительными эмоциями.
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