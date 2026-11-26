Нумеролог рассказала, какие украшения стоит выбрать для новогодней елки, а от каких лучше отказаться.

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Как украсить елку в 2027 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

В каких цветах украшать елку в 2027 году

Где нельзя ставить новогоднюю елку

Какое украшение считается главным символом удачи 2027 года

Новогодняя елка может стать не только главным украшением дома, но и символическим талисманом удачи на весь следующий год. Согласно эзотерическим представлениям, особое значение имеют цвета игрушек, материалы декора и даже место расположения праздничного дерева. Главред расскажет подробнее.

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Психолог и нумеролог Анастасия Каримова на своей странице в Instagram рассказала, как правильно украсить елку к встрече 2027 года Огненной Козы.

В каких цветах украшать елку на Новый год 2027

По словам нумеролога, при выборе новогоднего декора стоит отдать предпочтение следующим цветам:

бордовому;

золотистому;

жёлтому или коричневому.

Эти оттенки можно сочетать между собой, используя шары, ленты, банты и другие праздничные украшения.

Счастливые цвета 2027 года / Инфографика: Главред

Какую елку лучше поставить на Новый год 2027

Каримова рекомендует выбирать живую елку. Если такой возможности нет, стоит позаботиться о том, чтобы в доме пахло хвоей, а в праздничном декоре было много природных материалов.

Для украшения можно использовать шишки, хвойные веточки, сухоцветы и деревянные игрушки.

Что обязательно нужно повесить на елку в 2027 году

Главным символом удачи 2027 года, по словам нумеролога, станет звезда. Именно ею рекомендуют украсить верхушку новогодней елки.

Также не стоит забывать о семейных украшениях и игрушках, с которыми связаны приятные воспоминания. Дополнить праздничный декор можно бархатными или шелковыми бантами и гирляндами.

Где нельзя ставить елку на Новый год 2027

Нумеролог не рекомендует устанавливать новогоднее дерево в северной и западной частях дома.

Чтобы правильно определить стороны света, можно воспользоваться обычным компасом или соответствующим приложением на смартфоне.

Видео о том, как украсить елку на Новый 2027 год, можно посмотреть здесь:

Какими игрушками нельзя украшать елку в 2027 году

Особое внимание стоит уделить состоянию новогодних украшений. Каримова советует отказаться от любых сломанных игрушек, даже если от фигурки отвалилась лишь одна небольшая деталь.

В целом праздничная елка должна быть наполнена личным смыслом, тёплыми воспоминаниями и положительными эмоциями.

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