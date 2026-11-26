Пхеньян также закрыл воздушное пространство для российских военно-транспортных самолетов и задерживает отправку на фронт 50 тысяч солдат.

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В ГУР рассказали, почему КНДР обиделась на Москву / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Что известно:

КНДР приостановила поставки в РФ ракет KN-23 и снарядов

Воздушное пространство КНДР закрыли для российских транспортных самолетов

Причина - заявление МИД РФ о примирении Сеула и Пхеньяна

КНДР временно приостановила военную поддержку страны-агрессора РФ. Решение лично принял северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Ограничения предусматривают запрет на использование воздушного пространства КНДР российскими военно-транспортными самолетами, а также приостановку поставок баллистических ракет KN-23 и очередной партии артиллерийских боеприпасов. Об этом говорится в аналитической заметке Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, Пхеньян пока сдерживает российский запрос об увеличении северокорейской группировки на территории РФ с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих.

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Почему Пхеньян обиделся на Москву?

В октябре напряженность между союзниками спровоцировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он заявил, что в будущем Кремль будет способствовать деэскалации отношений между Сеулом и Пхеньяном, что вызвало возмущение в Северной Корее.

В конце месяца министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи подчеркнула, что такие заявления не соответствуют характеру союзнических договоренностей между двумя государствами. Она потребовала разъяснений относительно политики Москвы в отношении Южной Кореи и заявила о временной приостановке военной поддержки со стороны РФ.

Разведчики отмечают, что конфликт произошел несмотря на курс на сближение: 7 сентября 2026 года РФ и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Москва заинтересована в северокорейском оружии, а Пхеньян рассчитывает на российское оборудование, сырье, технологии, деньги и опыт ведения современной войны.

В ГУР делают вывод, что отношения двух режимов зашли в тупик.

"Дальнейшее расширение военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном пока находится на этапе сдерживания", - отмечают украинские разведчики.

Где сейчас воюют военные КНДР?

По данным разведки, подразделения 11-го корпуса ССО армии КНДР продолжают нести службу в Курской области во втором эшелоне группировки войск "Курск".

Также с середины лета в Воронежской области развернуто сводное ракетное подразделение армии КНДР, которое россияне задействуют для нанесения ударов по территории Украины. Оно действует в составе 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа.​

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Что тормозит сотрудничество РФ и КНДР?

В ГУР называют несколько препятствий в военном взаимодействии контингента КНДР с российской оккупационной армией:

низкий уровень оперативной совместимости войск;

языковой барьер и нехватка переводчиков;

отсутствие надлежащей логистической поддержки со стороны КНДР.

Отдельно разведчики обращают внимание на отношение российских генералов к союзникам.

"Представители высшего командования РФ откровенно пренебрежительно относятся к военным армии КНДР, считая их политически навязанным бременем", - отмечают в ГУР.

Весомым фактором, тормозящим сотрудничество, стали и большие потери северокорейцев в боях с Силами обороны Украины в Курской области. По оценкам ГУР, они составляют 7 058 военнослужащих, из которых 2 251 - безвозвратные потери, остальные - раненые.

Может ли КНДР оставить Россию без боеприпасов: мнение эксперта

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью Главреду еще осенью 2024 года предполагал, что в Пхеньяне могут свернуть масштабную помощь Москве.

"Поэтому там уже задумываются о прекращении таких поставок и крупных контингентов", - отмечал генерал.

В то же время он обращал внимание на низкое качество северокорейских боеприпасов, которые получает РФ.

"Примерно 35–40 % либо не долетают, либо не взрываются, либо не попадают в цель - это определенный плюс", - пояснил Маломуж.

Иранские баллистические ракеты, которые потенциально способные долететь до Украины / Инфографика: Главред

В свою очередь, исследователь Бостонского колледжа Кханг Ву в колонке для The Interpreter Института Лоуи обращает внимание на то, что прогнозы о масштабном наращивании контингента КНДР в России до сих пор не оправдались.

"Северная Корея в значительной степени прекратила отправлять дополнительные войска с конца 2024 года", - пишет аналитик.

КНДР в войне против Украины - новости

Как сообщал Главред, 7 октября Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения. В послании диктатор пообещал дальнейшую военную поддержку и заговорил о "победе" РФ. Тогда же в ГУР сообщили о новой группе военных КНДР численностью 8,5 тысячи человек.

Ранее в Москве рассчитывали значительно увеличить присутствие северокорейцев на фронте. В частности, РФ просила у КНДР новые мощные ракеты и 50 тысяч солдат. Пхеньян, по данным ГУР, пока сдерживает этот запрос.

Сам Ким Чен Ын ранее открыто признал участие своей армии в войне. Диктатор назвал войну на стороне РФ справедливой. Северокорейские военные воюют за Россию в Курской области с осени 2024 года.

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