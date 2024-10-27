КНДР 'прикрутит краник': союзник Путина может оставить РФ без боеприпасов - Маломуж

Пхеньян передал Москве миллионы единиц боеприпасов, однако уже задумываются о прекращении таких поставок.

https://glavred.info/ukraine/kndr-prikrutit-kranik-soyuznik-putina-mozhet-ostavit-rf-bez-boepripasov-malomuzh-10608905.html Ссылка скопирована

КНДР, вероятно, будет ставить больший акцент на собственной безопасности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео SPRAVDI, Главред

Коротко об основном:

ВПК РФ не справляется с изготовлением боеприпасов

КНДР может приостановить поставки для РФ ради собственной безопасности

Россия почти исчерпала запасы старых боеприпасов, а ее военно-промышленный комплекс не успевает изготавливать новые в нужных объемах. Поэтому на разных направлениях фронта до половины боеприпасов, которые использует российская армия, изготовлены в Северной Корее.

Об этом сегодня, 27 октября, сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире FREEДОМ.

видео дня

"По всему фронту они есть, может, на Харьковском направлении - больше... Но они, конечно, имеют низкое качество. Примерно 35-40% или не долетают, или не взрываются, или не попадают в цель - это определенный плюс. Но их много. Вот в чем проблема... Я думаю, что Россия будет пытаться еще больше усилить поставки, потому что их ВПК не справляется", - говорит генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Однако важным моментом является то, что КНДР может приостановить поставки, поскольку ситуация в сфере безопасности для Пхеньяна меняется.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Южная Корея уже подняла боеспособность и, соответственно, подняли очень мощно форматы противостояния США с Японией, и поэтому Северной Корее тоже нужно готовиться к другим сценариям. Уже защищать свою страну или нападать, как они считают. Поэтому там уже задумываются о прекращении таких поставок и больших контингентов. Только определенные контингенты военных, которые они пытаются обкатать в Украине на конкретных боевых направлениях", - считает Николай Маломуж.

КНДР в войне против Украины - что известно

Как отмечал Главред, в КНДР сделали циничное заявление о развертывании войск в РФ. В МИД впервые прокомментировали отправку войск в РФ и вовлечение в войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, когда войска появятся на фронте и отметил, что теперь "Украина должна воевать против КНДР", а не только против армии Путина.

По данным NYT, КНДР перебрасывает элитные войска в Курскую область. По информации издания, первые подразделения из КНДР прибыли в Россию 23 октября и с тех пор северокорейских военных продолжают перебрасывать.

Другие новости о сотрудничестве КНДР и РФ:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред