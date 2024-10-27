КНДР 'прикрутит краник': союзник Путина может оставить РФ без боеприпасов - Маломуж

Коротко об основном:
- ВПК РФ не справляется с изготовлением боеприпасов
- КНДР может приостановить поставки для РФ ради собственной безопасности
Россия почти исчерпала запасы старых боеприпасов, а ее военно-промышленный комплекс не успевает изготавливать новые в нужных объемах. Поэтому на разных направлениях фронта до половины боеприпасов, которые использует российская армия, изготовлены в Северной Корее.
Об этом сегодня, 27 октября, сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире FREEДОМ.
"По всему фронту они есть, может, на Харьковском направлении - больше... Но они, конечно, имеют низкое качество. Примерно 35-40% или не долетают, или не взрываются, или не попадают в цель - это определенный плюс. Но их много. Вот в чем проблема... Я думаю, что Россия будет пытаться еще больше усилить поставки, потому что их ВПК не справляется", - говорит генерал.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Однако важным моментом является то, что КНДР может приостановить поставки, поскольку ситуация в сфере безопасности для Пхеньяна меняется.
"Южная Корея уже подняла боеспособность и, соответственно, подняли очень мощно форматы противостояния США с Японией, и поэтому Северной Корее тоже нужно готовиться к другим сценариям. Уже защищать свою страну или нападать, как они считают. Поэтому там уже задумываются о прекращении таких поставок и больших контингентов. Только определенные контингенты военных, которые они пытаются обкатать в Украине на конкретных боевых направлениях", - считает Николай Маломуж.
КНДР в войне против Украины - что известно
Как отмечал Главред, в КНДР сделали циничное заявление о развертывании войск в РФ. В МИД впервые прокомментировали отправку войск в РФ и вовлечение в войну против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, когда войска появятся на фронте и отметил, что теперь "Украина должна воевать против КНДР", а не только против армии Путина.
По данным NYT, КНДР перебрасывает элитные войска в Курскую область. По информации издания, первые подразделения из КНДР прибыли в Россию 23 октября и с тех пор северокорейских военных продолжают перебрасывать.
Другие новости о сотрудничестве КНДР и РФ:
- Россия распространяет нестабильность в мире: в ЕС отреагировали на отправку войск КНДР
- РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский
- КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред