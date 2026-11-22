Главное из заявлений Зеленского:
- РФ сосредоточила усилия на ударах по энергетической инфраструктуре Украины
- У россиян тактика на уничтожение сетей и линий передач
Войска армии страны-агрессора РФ сосредоточили удары с целью повреждения энергетической инфраструктуры Украины.
В результате атак противник стремится нарушить работу электросетей и лишить стабильного энергоснабжения Одессу, Одесскую и Днепропетровскую области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что получил доклады от руководителей энергетического ведомства, МВД и правительства о ситуации после российских обстрелов.
"Сейчас у россиян тактика на уничтожение сетей, линий передачи - пытаются отрезать от энергоисточников Одессу, Одесскую область, Днепровщину нашу. Ситуация там очень непростая и есть значительные отключения. В Одессе заживили критическую инфраструктуру, делают все, чтобы была альтернативная поставка", - сообщил Зеленский.
По его словам, восстановительные работы также ведутся в Днепре, Каменском, Харьковской и Полтавской областях. Президент заверил, что у специалистов имеются необходимые материалы, оборудование и ресурсы для ремонта повреждённых объектов.
"Важно, что всегда стараются возобновить поставки. Всегда конкретные задачи есть и у военных для противодействия этой новой тактике россиян", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Зеленский выразил надежду на дальнейшее продвижение в вопросе международной поддержки. В ближайшее время запланированы переговоры министра обороны Украины с зарубежными партнёрами.
"Готовим фактически новый уровень нашего оборонного сотрудничества с партнерами. Запланированы важные шаги с соседями в Евросоюзе, чтобы Украина при всей этой российской войне могла приближать свою европейскую интеграцию, выполнение договоренностей, чтобы у Украины было настоящее, полноценное европейское будущее", - заявил Зеленский.
Как флот РФ участвует в атаках на Украину
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что корабли Черноморского флота России впервые за последние полгода вышли в море для нанесения ударов по Украине. По его словам, применение морских сил было заранее предусмотрено российским планом комбинированной атаки.
Он уточнил, что российская сторона задействовала корабли и подводные лодки, причём последние запускали ракеты за пределами мест базирования. Всего, по информации Плетенчука, во время атаки было произведено более 20 пусков.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время ночной атаки страна-агрессор РФ наносила удары по Украине несколькими группами ракет с паузами в 20–30 минут, чтобы затруднить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия атаковала Украину более чем 480 ракетами и БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 462 воздушные цели.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что в результате ночной массированной атаки страны-агрессора РФ на Украину погибли восемь человек, еще 28 - пострадали.
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